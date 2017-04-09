Глушаков открыл счет в матче "Уфа" - "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков забил первый мяч в игре 22-го тура чемпионата России против "Уфы". Полузащитник удачно сыграл на добивании на 38-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Луиза Адриану.
Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УфаСпартак 0:1 38' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/Bh2ToxBuG2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
crazysun78
луческу, хватит писать под разными никами... )))
15:56
инженер1958
Когда этот судейский беспредел закончится? Гол забит после ОЧЕВИДНЕЙШЕЙ ОПАСНОЙ ИГРЫ Фернандо С НАНЕСЕНИЕМ ТРАВМЫ УФИМЦУ!? Почему С-Э оперативно не разбирает этот эпизод, как в аналогичных случаях с Зенитом? 15 лет уже проспартаковское судейство в РФПЛ убивает сам же Спартак в еврокубках! Когда это закончится?
15:05
Ржевский200
ЛОЛ, а разве перед голом спартак мяч не с нарушением (опасная игра, ногой в голову) забрал? Кудряшова в игре со спартаком за такое удалили (даже за меньшее, так как ударил в бочину, а не в голову), а здесь даже свистка не было.
14:55