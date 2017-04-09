14:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков открыл счет в матче "Уфа" - "Спартак"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков забил первый мяч в игре 22-го тура чемпионата России против "Уфы". Полузащитник удачно сыграл на добивании на 38-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Луиза Адриану.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

луческу, хватит писать под разными никами... )))

15:56

инженер1958

Когда этот судейский беспредел закончится? Гол забит после ОЧЕВИДНЕЙШЕЙ ОПАСНОЙ ИГРЫ Фернандо С НАНЕСЕНИЕМ ТРАВМЫ УФИМЦУ!? Почему С-Э оперативно не разбирает этот эпизод, как в аналогичных случаях с Зенитом? 15 лет уже проспартаковское судейство в РФПЛ убивает сам же Спартак в еврокубках! Когда это закончится?

15:05

Ржевский200

ЛОЛ, а разве перед голом спартак мяч не с нарушением (опасная игра, ногой в голову) забрал? Кудряшова в игре со спартаком за такое удалили (даже за меньшее, так как ударил в бочину, а не в голову), а здесь даже свистка не было.

14:55

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