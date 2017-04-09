Глушаков открыл счет в матче "Уфа" - "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков забил первый мяч в игре 22-го тура чемпионата России против "Уфы". Полузащитник удачно сыграл на добивании на 38-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Луиза Адриану.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"