19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков открыл счет в матче "Спартак" – "Терек"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил первый мяч в игре 29-го тура чемпионата России против "Терека". Хавбек нанес точный удар по воротам грозненцев на 15-й минуте с линии штрафной, до этого сыграв на перехвате.

Гол игрока хозяева поля отметили поклоном болельщикам команды.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE! 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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