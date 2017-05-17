Глушаков открыл счет в матче "Спартак" – "Терек"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил первый мяч в игре 29-го тура чемпионата России против "Терека". Хавбек нанес точный удар по воротам грозненцев на 15-й минуте с линии штрафной, до этого сыграв на перехвате.
Гол игрока хозяева поля отметили поклоном болельщикам команды.
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
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Поклон трибунам после первого гола #СпартакЧемпион pic.twitter.com/qAzhNAbfDh– СЭ Спартак (@spartak_se) 17 мая 2017 г.