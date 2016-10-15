Глушаков открыл счет в матче "Спартак" – "Ростов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". Произошло это на 51-й минуте. Глушаков получил мяч от Зе Луиша в центре штрафной соперника и точно пробил мимо Сослан Джанаева. Отметим, что "Ростов" играет вдесятером после удаления Федора Кудряшова в концовке первого тайма.

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"