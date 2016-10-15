20:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков открыл счет в матче "Спартак" – "Ростов"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". Произошло это на 51-й минуте. Глушаков получил мяч от Зе Луиша в центре штрафной соперника и точно пробил мимо Сослан Джанаева. Отметим, что "Ростов" играет вдесятером после удаления Федора Кудряшова в концовке первого тайма.

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SaypinS

Три неадеквата отметились в теме....

21:47

Platinum1991

Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и приёма Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили???

21:10

Циничный

Красно-белая мерзость!

21:03

пошливы

Ну на конец-то забили. Какая прелесть... Спартак такой же мерзкий клуб, как и киевское Динамо.

21:00

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