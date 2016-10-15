Глушаков открыл счет в матче "Спартак" – "Ростов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". Произошло это на 51-й минуте. Глушаков получил мяч от Зе Луиша в центре штрафной соперника и точно пробил мимо Сослан Джанаева. Отметим, что "Ростов" играет вдесятером после удаления Федора Кудряшова в концовке первого тайма.
SaypinS
Три неадеквата отметились в теме....
21:47
Platinum1991
Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и приёма Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили???
21:10
Циничный
Красно-белая мерзость!
21:03
пошливы
Ну на конец-то забили. Какая прелесть... Спартак такой же мерзкий клуб, как и киевское Динамо.
21:00