Глушаков - о победе "Спартака": "Мужики! Тяжелый матч!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отбывающий дисквалификацию, поздравил одноклубников с победой над "Уралом" (1:0) во встрече 25-го тура чемпионата России.
– Мужики! Тяжелый матч! Победа! – написал Глушаков в "Инстаграме".
Напомним, что капитан "Спартака" избежал дополнительной дисквалификации за удаление в субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Глушаков пропустил сегодняшнюю игру с "Уралом" и сможет выйти на поле в дерби с ЦСКА.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи
TRISP
С победой - мужики! Через пять туров будете чемпионами, а другие "мужики" пусть живут воспоминаниями про 3:0 и гордятся этим до пенсии)))
23:28
Platinum1991
Глушаков! Ошибочка вышла! Мужики Спартак поимели в прошлом туре - ВСУХУЮ и в честной борьбе. А в этой игре сказалось СКАНДАЛЬНОЕ и подлое судейство Еськова! ГлушаковЭто ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Это автогол по всем футбольным правилам УЕФА! Защитник Урала переправил мяч в свои ворота! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов постарался, НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских зайцев и уважил просьбы лукойловских зайцев! Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить Урал! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО! Это ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ судействе!!
23:25
Valdemarson
Ошибочка! Мужики вас поимели в прошлом туре.
23:22