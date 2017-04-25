Глушаков - о победе "Спартака": "Мужики! Тяжелый матч!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отбывающий дисквалификацию, поздравил одноклубников с победой над "Уралом" (1:0) во встрече 25-го тура чемпионата России.

– Мужики! Тяжелый матч! Победа! – написал Глушаков в "Инстаграме".

Напомним, что капитан "Спартака" избежал дополнительной дисквалификации за удаление в субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Глушаков пропустил сегодняшнюю игру с "Уралом" и сможет выйти на поле в дерби с ЦСКА.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи