20:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков - о победе "Спартака": "Иди сюда! Грацио!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России оставил короткую запись в твиттере. Капитан красно-белых написал: "Иди сюда! Грацио!". Отметим, что сам хавбек не ездил в Екатеринбург из-за травмы.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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funyaka

grimbo = после одной из побед, Комбаров на радостях тренеру "Иди сюда! Грацио *ля!

21:29

А380726

Дебил продолжает нести ахинею

21:04

Гы

Да, в таком состоянии его нельзя было никуда возить!

20:36

grimbo

Что это значит?

20:25

Evpatii Kolovrat

Давай к дерби поправляйся !!!

20:24

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