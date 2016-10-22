Глушаков - о победе "Спартака": "Иди сюда! Грацио!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России оставил короткую запись в твиттере. Капитан красно-белых написал: "Иди сюда! Грацио!". Отметим, что сам хавбек не ездил в Екатеринбург из-за травмы.
Иди сюда!! Грациооо😂😂– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 22 октября 2016 г.
funyaka
grimbo = после одной из побед, Комбаров на радостях тренеру "Иди сюда! Грацио *ля!
21:29
А380726
Дебил продолжает нести ахинею
21:04
Гы
Да, в таком состоянии его нельзя было никуда возить!
20:36
grimbo
Что это значит?
20:25
Evpatii Kolovrat
Давай к дерби поправляйся !!!
20:24