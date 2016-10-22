Глушаков - о победе "Спартака": "Иди сюда! Грацио!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России оставил короткую запись в твиттере. Капитан красно-белых написал: "Иди сюда! Грацио!". Отметим, что сам хавбек не ездил в Екатеринбург из-за травмы.

Иди сюда!! Грациооо😂😂 – Denis Glushakov (@DGlushakov8) 22 октября 2016 г.