Глушаков - о грубой игре: "Какой прямой ногой? Вы чего? Да футболисты "Рубина" постоянно падали и симулировали"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином"(2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, игроки соперника постоянно симулировали, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.
– Вы когда-нибудь забивали столько решающих, победных голов в сезоне?
- Почему они решающие?... Был уже один год, кажется, 2011-й, когда я много забивал – 11 или 12 мячей. А так каждый гол по-своему хорош и оценивается в зависимости от того, на каком месте находится команда.
– И все-таки, Глушаков – это похороны?
- (Улыбается). Болельщик тот, сказавший ту фразу, зря не приехал. У него на работе там завал, хлебозавод без него не может. Там без него тоже сразу похороны начнутся! (смеется). Мы на самом деле с ним переписываемся. Я его звал на наш матч, но не отпустили.
– В начале второго тайма вы, кажется, грубо сыграли прямой ногой против соперника и якобы заслуживали удаления. Можете вспомнить тот эпизод?
– Какой прямой ногой? Вы чего? Да там они каждую минуту падали, лежали, непонятно чем занимались. Загорали что ли? Не знаю. Столько нельзя падать и симулировать! Потом встает и разговаривает... Я, если честно, таких футболистов вообще не люблю, которые постоянно симулируют.
Спросил Глушакова про его фол который якобы на красную - он даже по-моему не понял, что за эпизод. pic.twitter.com/4YKkl9UltJ– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 5 December 2016
RW.irk
Гаттузо зол! RW.irk /////Я бы привел критерии, но лень сотрясать воздух. Ты все равно не поймешь. Да тебе это и не надо, твоя главная задача пустое балабольство. Потому просто погугли правила и сам попытайся найти критерии. =================== Это был риторический вопрос. Не парься. Критериев у тебя нет и быть не может. Достаточно того, что уже даже Хусаинов стал адекватным специалистом))) Это финиш! Дальше только испражнение))
00:13
Излучение Промкооперации и Пищев
RW.irk Для особо тупых, нужно конечно пояснить подробнее. Удаление Кудряшова - вой как минимум до конца сезона, что удаления там не было и судья куплен! Эпизод Глушакова - карточки нет, но вой, до конца сезона, что там красная АДНАЗНАЧНАЯ! Логика конечно же просматривается очевиднейшая. Как собственно и в том, что Хави Гарсия ни с Губачаном, ни с Газинским даже на штрафной не наиграл, а вот Промес....ну чистая красная! Абсолютно адекватная позиция)) /// Тупарь. еще раз попробуй подумать... Хави Гарсия получил свою дисквалицикацию. а твоему дерьмоклоуну ее никто не даст! Просто замнут эпизод, скажут типа мнения разделились... Много раз пройдена... Хотя, зря стараюсь, дебил вряд ли что в состоянии понять...
00:09
RW.irk
Для особо тупых, нужно конечно пояснить подробнее. Удаление Кудряшова - вой как минимум до конца сезона, что удаления там не было и судья куплен! Эпизод Глушакова - карточки нет, но вой, до конца сезона, что там красная АДНАЗНАЧНАЯ! Логика конечно же просматривается очевиднейшая. Как собственно и в том, что Хави Гарсия ни с Губачаном, ни с Газинским даже на штрафной не наиграл, а вот Промес....ну чистая красная! Абсолютно адекватная позиция))
00:06
Гаттузо зол!
RW.irk /////Я бы привел критерии, но лень сотрясать воздух. Ты все равно не поймешь. Да тебе это и не надо, твоя главная задача пустое балабольство. Потому просто погугли правила и сам попытайся найти критерии.
00:04
Излучение Промкооперации и Пищев
И, кстати, Глушаков, ты утверждаешь что не шел прямой ногой, да?? Не говорим сейчас о карточках, вот просто, в том эпизоде ну никак не шел, да? Сравни на досуги, за что удалили Витселя в игре с Андерлехтом пару лет назад. а тебе даже карточку не дали...
23:58 5 декабря
Излучение Промкооперации и Пищев
RW.irk Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно)))) /// Ты хорошо подумал, когда написал это? Ниче не кажется странным? Подсказка - Кудряшова судья удалил, а Глушакову не дал даже желтую... поэтому не тебе вообще тут выступать в роли недовольного, хрюкан позорный!
23:47 5 декабря
Jean4
Не знаю насчет симуляции, но в том эпизоде прямая нога была, хоть и удара по сути не было. А за опасную игру можно было желтую показать.
23:46 5 декабря
jpanin
Деревенский костолом ...
23:46 5 декабря
Singbеrt7
Какой прямой ногой? Вы чего? Да там они каждую минуту падали, лежали, непонятно чем занимались. Загорали что ли? Не знаю. Столько нельзя падать и симулировать! Потом встает и разговаривает... Я, если честно, таких футболистов вообще не люблю, которые постоянно симулируют. ====================== После этих слов, даже в ЕК буду болеть против спама. Что болелы, что игроки!(((
23:43 5 декабря
RW.irk
Гаттузо зол! В случае с Кудряшовым желтая и с натяжкой красная. Тут чистейшая красная, но купленный вилков даже желтой не показал!!!! ===================================== 5 баллов!)))))))))))))))))))) Критерии можно?))) Хотя, когда нас 15 млн, это конечно вопрос риторический))
23:32 5 декабря
Brother Beyond
Слили Никифора.
23:30 5 декабря
Xen1um
Никифор, забаньте отморозка
23:30 5 декабря
Paolo Di Canio
Никифор иди подмойся )))
23:26 5 декабря
Brother Beyond
Давай, Денис, продолжай в том же духе! Вперёд, Спартак!
23:26 5 декабря
Paolo Di Canio
Немытые повылезали и тут же запахло )))
23:25 5 декабря
Гаттузо зол!
В случае с Кудряшовым желтая и с натяжкой красная. Тут чистейшая красная, но купленный вилков даже желтой не показал!!!!
23:23 5 декабря
Юмнов
Глушаков - похороны?! Нет, Глушаков - ПРАЗДНИК! Особенно для тех, за кого он болеет и играет. Супругу с днем рождения так не каждый поздравит...! Спасибо за такого правильного мужа!
23:20 5 декабря
Singbеrt7
Fajyz Поэтому к Спартаку и отношение такое!
23:07 5 декабря
RW.irk
Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно))))
23:06 5 декабря
pushgun
– Какой прямой ногой? Вы чего? У меня ноги вообще не выпрямляются! Вот, посмотрите!
23:03 5 декабря
werder63
Денис - на100ящий капитан, выручил очередной раз!
23:01 5 декабря
CanagliaVova
Футболёры Спартака - такой же ацтой, как и их одноклеточные болелы
23:01 5 декабря
SP2
А таких футболистов, кто постоянно в кость играет тоже не особо любят, можно не обольщаться.
22:58 5 декабря