Глушаков - о грубой игре: "Какой прямой ногой? Вы чего? Да футболисты "Рубина" постоянно падали и симулировали"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином"(2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, игроки соперника постоянно симулировали, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Вы когда-нибудь забивали столько решающих, победных голов в сезоне?

- Почему они решающие?... Был уже один год, кажется, 2011-й, когда я много забивал – 11 или 12 мячей. А так каждый гол по-своему хорош и оценивается в зависимости от того, на каком месте находится команда.

– И все-таки, Глушаков – это похороны?

- (Улыбается). Болельщик тот, сказавший ту фразу, зря не приехал. У него на работе там завал, хлебозавод без него не может. Там без него тоже сразу похороны начнутся! (смеется). Мы на самом деле с ним переписываемся. Я его звал на наш матч, но не отпустили.

– В начале второго тайма вы, кажется, грубо сыграли прямой ногой против соперника и якобы заслуживали удаления. Можете вспомнить тот эпизод?

– Какой прямой ногой? Вы чего? Да там они каждую минуту падали, лежали, непонятно чем занимались. Загорали что ли? Не знаю. Столько нельзя падать и симулировать! Потом встает и разговаривает... Я, если честно, таких футболистов вообще не люблю, которые постоянно симулируют.