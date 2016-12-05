22:48 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков - о грубой игре: "Какой прямой ногой? Вы чего? Да футболисты "Рубина" постоянно падали и симулировали"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином"(2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, игроки соперника постоянно симулировали, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Вы когда-нибудь забивали столько решающих, победных голов в сезоне?

- Почему они решающие?... Был уже один год, кажется, 2011-й, когда я много забивал – 11 или 12 мячей. А так каждый гол по-своему хорош и оценивается в зависимости от того, на каком месте находится команда.

– И все-таки, Глушаков – это похороны?

- (Улыбается). Болельщик тот, сказавший ту фразу, зря не приехал. У него на работе там завал, хлебозавод без него не может. Там без него тоже сразу похороны начнутся! (смеется). Мы на самом деле с ним переписываемся. Я его звал на наш матч, но не отпустили.

– В начале второго тайма вы, кажется, грубо сыграли прямой ногой против соперника и якобы заслуживали удаления. Можете вспомнить тот эпизод?

– Какой прямой ногой? Вы чего? Да там они каждую минуту падали, лежали, непонятно чем занимались. Загорали что ли? Не знаю. Столько нельзя падать и симулировать! Потом встает и разговаривает... Я, если честно, таких футболистов вообще не люблю, которые постоянно симулируют.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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RW.irk

Гаттузо зол! RW.irk /////Я бы привел критерии, но лень сотрясать воздух. Ты все равно не поймешь. Да тебе это и не надо, твоя главная задача пустое балабольство. Потому просто погугли правила и сам попытайся найти критерии. =================== Это был риторический вопрос. Не парься. Критериев у тебя нет и быть не может. Достаточно того, что уже даже Хусаинов стал адекватным специалистом))) Это финиш! Дальше только испражнение))

00:13

Излучение Промкооперации и Пищев

RW.irk Для особо тупых, нужно конечно пояснить подробнее. Удаление Кудряшова - вой как минимум до конца сезона, что удаления там не было и судья куплен! Эпизод Глушакова - карточки нет, но вой, до конца сезона, что там красная АДНАЗНАЧНАЯ! Логика конечно же просматривается очевиднейшая. Как собственно и в том, что Хави Гарсия ни с Губачаном, ни с Газинским даже на штрафной не наиграл, а вот Промес....ну чистая красная! Абсолютно адекватная позиция)) /// Тупарь. еще раз попробуй подумать... Хави Гарсия получил свою дисквалицикацию. а твоему дерьмоклоуну ее никто не даст! Просто замнут эпизод, скажут типа мнения разделились... Много раз пройдена... Хотя, зря стараюсь, дебил вряд ли что в состоянии понять...

00:09

RW.irk

Для особо тупых, нужно конечно пояснить подробнее. Удаление Кудряшова - вой как минимум до конца сезона, что удаления там не было и судья куплен! Эпизод Глушакова - карточки нет, но вой, до конца сезона, что там красная АДНАЗНАЧНАЯ! Логика конечно же просматривается очевиднейшая. Как собственно и в том, что Хави Гарсия ни с Губачаном, ни с Газинским даже на штрафной не наиграл, а вот Промес....ну чистая красная! Абсолютно адекватная позиция))

00:06

Гаттузо зол!

RW.irk /////Я бы привел критерии, но лень сотрясать воздух. Ты все равно не поймешь. Да тебе это и не надо, твоя главная задача пустое балабольство. Потому просто погугли правила и сам попытайся найти критерии.

00:04

Излучение Промкооперации и Пищев

И, кстати, Глушаков, ты утверждаешь что не шел прямой ногой, да?? Не говорим сейчас о карточках, вот просто, в том эпизоде ну никак не шел, да? Сравни на досуги, за что удалили Витселя в игре с Андерлехтом пару лет назад. а тебе даже карточку не дали...

23:58 5 декабря

Излучение Промкооперации и Пищев

RW.irk Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно)))) /// Ты хорошо подумал, когда написал это? Ниче не кажется странным? Подсказка - Кудряшова судья удалил, а Глушакову не дал даже желтую... поэтому не тебе вообще тут выступать в роли недовольного, хрюкан позорный!

23:47 5 декабря

Jean4

Не знаю насчет симуляции, но в том эпизоде прямая нога была, хоть и удара по сути не было. А за опасную игру можно было желтую показать.

23:46 5 декабря

jpanin

Деревенский костолом ...

23:46 5 декабря

Singbеrt7

Какой прямой ногой? Вы чего? Да там они каждую минуту падали, лежали, непонятно чем занимались. Загорали что ли? Не знаю. Столько нельзя падать и симулировать! Потом встает и разговаривает... Я, если честно, таких футболистов вообще не люблю, которые постоянно симулируют. ====================== После этих слов, даже в ЕК буду болеть против спама. Что болелы, что игроки!(((

23:43 5 декабря

RW.irk

Гаттузо зол! В случае с Кудряшовым желтая и с натяжкой красная. Тут чистейшая красная, но купленный вилков даже желтой не показал!!!! ===================================== 5 баллов!)))))))))))))))))))) Критерии можно?))) Хотя, когда нас 15 млн, это конечно вопрос риторический))

23:32 5 декабря

Brother Beyond

Слили Никифора.

23:30 5 декабря

Xen1um

Никифор, забаньте отморозка

23:30 5 декабря

Paolo Di Canio

Никифор иди подмойся )))

23:26 5 декабря

Brother Beyond

Давай, Денис, продолжай в том же духе! Вперёд, Спартак!

23:26 5 декабря

Paolo Di Canio

Немытые повылезали и тут же запахло )))

23:25 5 декабря

Гаттузо зол!

В случае с Кудряшовым желтая и с натяжкой красная. Тут чистейшая красная, но купленный вилков даже желтой не показал!!!!

23:23 5 декабря

Юмнов

Глушаков - похороны?! Нет, Глушаков - ПРАЗДНИК! Особенно для тех, за кого он болеет и играет. Супругу с днем рождения так не каждый поздравит...! Спасибо за такого правильного мужа!

23:20 5 декабря

Singbеrt7

Fajyz Поэтому к Спартаку и отношение такое!

23:07 5 декабря

RW.irk

Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно))))

23:06 5 декабря

pushgun

– Какой прямой ногой? Вы чего? У меня ноги вообще не выпрямляются! Вот, посмотрите!

23:03 5 декабря

werder63

Денис - на100ящий капитан, выручил очередной раз!

23:01 5 декабря

CanagliaVova

Футболёры Спартака - такой же ацтой, как и их одноклеточные болелы

23:01 5 декабря

SP2

А таких футболистов, кто постоянно в кость играет тоже не особо любят, можно не обольщаться.

22:58 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ