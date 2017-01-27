17:21 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков не намерен уходить из "Спартака" в "Реал" или Китай

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, подчеркнул, что к нему не проявляли интерес клубы из-за границы. Также он дал понять, что не собирается уезжать из столичного клуба в Китай.

– У вас были предложения от иностранных клубов?

– В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской "Лацио". Вот и все.

– Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

– Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

– Представьте, что у вас на руках предложение от "Реала" на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

– Выберу "Реал", но останусь в "Спартаке". (Улыбается)

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98869/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Андрей Палыч 1979

Да его даже в Реал Сосьедад Сан Себастьян не возьмут и даже в Реал Мальорку!

01:29 28 января

голос из Санкт-Петербурга

Интеллектуальный уровень вопросов болельщиков соответствует интеллектуальному уровню Глушакова.

00:40 28 января

Vladimir Semenovich

Глушаков на поле ведет себя как африканский вожак. При любом свистке судьи бежит, размахивает руками, брызжет слюной, объясняется с судьей и т.д. все это в чемпионате России. Что же он будет делать за границей? Он потеряет свою африканскую миссию вожака, А как футболист он не нужен никакому зарубежному клубу из-за своей низкой футбольной квалификации.

20:06 27 января

АРИ-100-ТЕЛЬ

Денис, бей почаще, а главное попадай в створ и будет всё ОК! А всякие Вопреки.....То без них жили и проживём.

19:21 27 января

merniloskut

Капитана с юбилеем! Денис - здоровья, побед, красивых голов и хорошего настроения!!!

18:57 27 января

lvb

Вопреки Вероятно,у тебя проблемы с футбольной грамотностью)).Или тебе уже лет 100 с лишним,раз "Пищевик" помнишь). Справка.Футбольный клуб"Пищевик" Москва принимал участие в первенстве СССР 1938 года.Не имеет отношения к футбольному клубу"Спартак" Москва.Учи матчасть.)))

18:34 27 января

Rastan

А кто такой Денис Глушаков? Звезда мирового, российского футбола? Чрезмерно много стало его в некоторых СМИ. Его дядя, Валерий Глушаков,был неизмеримо сильнее, как футболист...

18:29 27 января

webadmin

В "Реале" тревожно. Роналду заявил, что, если "Реал" не купит Глушакова, то он сам перейдет в "Спартак".

17:59 27 января

Вопреки

Никому спартаковские девочки НЕ НУЖНЫ... Но их пиарят со страшной силой... Наверно бабло лукойловское отрабатывают, создавая положительную ауру вокруг некогда уважаемой команды, давно уже не народной (пищевик сгинул) и сидящей на нефтяной игле, сосущей кровь у простого народа.

17:34 27 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ