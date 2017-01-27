Глушаков не намерен уходить из "Спартака" в "Реал" или Китай

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, подчеркнул, что к нему не проявляли интерес клубы из-за границы. Также он дал понять, что не собирается уезжать из столичного клуба в Китай.

– У вас были предложения от иностранных клубов?

– В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской "Лацио". Вот и все.

– Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

– Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

– Представьте, что у вас на руках предложение от "Реала" на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

– Выберу "Реал", но останусь в "Спартаке". (Улыбается)