Глушаков не намерен уходить из "Спартака" в "Реал" или Китай

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, подчеркнул, что к нему не проявляли интерес клубы из-за границы. Также он дал понять, что не собирается уезжать из столичного клуба в Китай.
– У вас были предложения от иностранных клубов?
– В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской "Лацио". Вот и все.
– Поехали бы в Китай на огромную зарплату?
– Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.
– Представьте, что у вас на руках предложение от "Реала" на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?
– Выберу "Реал", но останусь в "Спартаке". (Улыбается)
Андрей Палыч 1979
Да его даже в Реал Сосьедад Сан Себастьян не возьмут и даже в Реал Мальорку!
01:29 28 января
голос из Санкт-Петербурга
Интеллектуальный уровень вопросов болельщиков соответствует интеллектуальному уровню Глушакова.
00:40 28 января
Vladimir Semenovich
Глушаков на поле ведет себя как африканский вожак. При любом свистке судьи бежит, размахивает руками, брызжет слюной, объясняется с судьей и т.д. все это в чемпионате России. Что же он будет делать за границей? Он потеряет свою африканскую миссию вожака, А как футболист он не нужен никакому зарубежному клубу из-за своей низкой футбольной квалификации.
20:06 27 января
АРИ-100-ТЕЛЬ
Денис, бей почаще, а главное попадай в створ и будет всё ОК! А всякие Вопреки.....То без них жили и проживём.
19:21 27 января
merniloskut
Капитана с юбилеем! Денис - здоровья, побед, красивых голов и хорошего настроения!!!
18:57 27 января
lvb
Вопреки Вероятно,у тебя проблемы с футбольной грамотностью)).Или тебе уже лет 100 с лишним,раз "Пищевик" помнишь). Справка.Футбольный клуб"Пищевик" Москва принимал участие в первенстве СССР 1938 года.Не имеет отношения к футбольному клубу"Спартак" Москва.Учи матчасть.)))
18:34 27 января
Rastan
А кто такой Денис Глушаков? Звезда мирового, российского футбола? Чрезмерно много стало его в некоторых СМИ. Его дядя, Валерий Глушаков,был неизмеримо сильнее, как футболист...
18:29 27 января
webadmin
В "Реале" тревожно. Роналду заявил, что, если "Реал" не купит Глушакова, то он сам перейдет в "Спартак".
17:59 27 января
Вопреки
Никому спартаковские девочки НЕ НУЖНЫ... Но их пиарят со страшной силой... Наверно бабло лукойловское отрабатывают, создавая положительную ауру вокруг некогда уважаемой команды, давно уже не народной (пищевик сгинул) и сидящей на нефтяной игле, сосущей кровь у простого народа.
17:34 27 января