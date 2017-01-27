Глушаков на свой день рождения пожелал чемпионство "Спартака"

"Спартак" поздравил капитана команды Дениса Глушакова с днем рождения. Хавбеку сборной России сегодня исполнилось 30 лет, в подарок он получил торт со свечкой. В своей речи Глушаков сказал, что хочет в подарок успешного завершения "незаконченного дела" в мае. Скорее всего, футболист имел в виду победу в чемпионате России.

"Я счастливый человек, потому что играю в "Спартаке". Счастлив, что играю с такими партнерами по команде, тренерским штабом, административным штабом. Хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно закончилось в мае, и мы все вместе отметили. Так что давайте работать хорошо, чтобы сделать подарок мне и нашим фанатам", - сказал Глушаков в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.