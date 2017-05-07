Глушаков исполнил "Боже, "Спартак" храни" у "Открытие Арены"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме выложил видео с поздравлением болельщиков клуба с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Кто мы?! Чемпионы! – прокричал Глушаков. – Боже, "Спартак" храни, дай ему силы, чтоб победил... А вы знаете, что в этой емкости?! А никто не знает, это миллеровский чудо-напиток. Я вас всех люблю и поздравляю с чемпионством!

"Спартак" – чемпион. Live! //

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