Глушаков и Ребров празднуют чемпионство "Спартака" у "Открытие Арены"

К капитану "Спартака" Денису Глушакову, который встретил чемпионство команды у "Открытие Арены", присоединился вратарь клуба Артем Ребров. Футболисты "Спартака" вместе с болельщиками команды отмечают первый чемпионский титул красно-белых за 16 лет.

Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.