Глушаков и Луиз Адриану тренировались по индивидуальной программе

Сегодня состоялась очередная тренировка "Спартака" в рамках подготовки к игре 20-го тура чемпионата России против "Локомотива". Как информирует клубная пресс-служба, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану занимались по индивидуальной программе.
На завтра у красно-белых запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие.
Отметим, что матч "Локомотив" – "Спартак" состоится 18 марта и начнется в 16.30 по московском времени.
merniloskut
Мужикам здоровья! Остальным готовиться к игре с паровозами!
14:24
Осакаровка
Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану занимались по индивидуальной программе.==========================Что это за программа такая? Неужели Глушакова наконец научат не бить по ногам соперника. Вежливее станет. Это хорошо. А то он уже человек 20 покалечил.
14:21