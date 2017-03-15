14:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков и Луиз Адриану тренировались по индивидуальной программе

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Сегодня состоялась очередная тренировка "Спартака" в рамках подготовки к игре 20-го тура чемпионата России против "Локомотива". Как информирует клубная пресс-служба, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану занимались по индивидуальной программе.

На завтра у красно-белых запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие.

Отметим, что матч "Локомотив" – "Спартак" состоится 18 марта и начнется в 16.30 по московском времени.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/100849/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Мужикам здоровья! Остальным готовиться к игре с паровозами!

14:24

Осакаровка

Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану занимались по индивидуальной программе.==========================Что это за программа такая? Неужели Глушакова наконец научат не бить по ногам соперника. Вежливее станет. Это хорошо. А то он уже человек 20 покалечил.

14:21

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