Глушаков и Луиз Адриану тренировались по индивидуальной программе

Сегодня состоялась очередная тренировка "Спартака" в рамках подготовки к игре 20-го тура чемпионата России против "Локомотива". Как информирует клубная пресс-служба, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану занимались по индивидуальной программе.

На завтра у красно-белых запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие.

Отметим, что матч "Локомотив" – "Спартак" состоится 18 марта и начнется в 16.30 по московском времени.