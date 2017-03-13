Глушаков и Луиз Адриану крутили педали под бразильскую музыку

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший матч 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) из-за травмы бедра, продолжает проходить курс восстановления. Полузащитник на базе в Тарасовке занимался на велотренажере. Вместе с ним работал и нападающий Луиз Адриану, также из-за повреждения не выходивший на поле в воскресной встрече.

Глушаков в своем "Инстаграме" выложил видеозапись тренировки.

– Как дела, мой друг? – задал вопрос Луиз Адриану.

– Под бразильскую музыку работаем, а все отдыхают, – ответил Глушаков.

– Да, конечно! – отметил нападающий.