23:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков и компания празднуют чемпионство на "Открытие Арене". Прямой эфир

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"СЭ" на своей странице в Фейсбуке ведет прямую трансляцию с "Открытие Арены". Болельщики красно-белых начали отмечать чемпионство команды! Одним из первых на месте оказался капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Позже к арене выехали его партнеры.

Первая часть эфира

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КОММЕНТАРИИ (5)
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qwe20

Всех спартачей с этим памятным днем! Оле-оле-оле-оле!!!

23:38

Jean4

Еще бы мат убрать из этой трансляции. "дзюбу *** посылай, хоп, давай давай" =)))

23:32

баламошка

Стадион хоть не сломайте на радостях!))

23:30

Русский

СЭ, а продолжение трансляции будет?

22:37

Bes

С праздником красно-белые!. К утру все эти болельщики трансформируются в свинское состояние и их внешний облик приобретет гармонию с внутренним содержанием!))

22:21