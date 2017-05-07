Глушаков и компания празднуют чемпионство на "Открытие Арене". Прямой эфир

"СЭ" на своей странице в Фейсбуке ведет прямую трансляцию с "Открытие Арены". Болельщики красно-белых начали отмечать чемпионство команды! Одним из первых на месте оказался капитан и полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Позже к арене выехали его партнеры.
Первая часть эфира
qwe20
Всех спартачей с этим памятным днем! Оле-оле-оле-оле!!!
23:38
Jean4
Еще бы мат убрать из этой трансляции. "дзюбу *** посылай, хоп, давай давай" =)))
23:32
баламошка
Стадион хоть не сломайте на радостях!))
23:30
Русский
СЭ, а продолжение трансляции будет?
22:37
Bes
С праздником красно-белые!. К утру все эти болельщики трансформируются в свинское состояние и их внешний облик приобретет гармонию с внутренним содержанием!))
22:21