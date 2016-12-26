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Глушаков - Джикии: "С Промесом в бане поговоришь"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поприветствовал нового защитника команды Георгия Джикию. Футболист перешел в московскую команду из "Амкара".

 
Сегодня. Москва. Георгий ДЖИКИЯ и генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ.Джикия стал игроком "Спартака"

Капитан красно-белых на своей странице в твиттере выложил фотографию, на которой зафиксирован конфликт между Джикией и нападающим Квинси Промесом по ходу матча между "Спартаком" и "Амкаром" (1:0) в 14-м туре чемпионата России. "В бане поговорим!", – подписал фотографию Глушаков.

Ранее россиянин на своей странице в Instagram поделился архивным фото, на котором он с Промесом запечатлен в бане. По словам хавбека, голландец – единственный легионер который выдержал высокую температуру в парилке.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Xen1um

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