22:40 22 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глава Свердловской области попросит Мутко оценить судейство в матче "Зенит" – "Урал"

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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев разделяет возмущение болельщиков и экспертов, недовольных качеством судейства в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" (2:0).

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Арбитр Алексей ЕСЬКОВ (справа) удалил трех игроков гостей."Наверное, судья поймал кайф… Отработал на пять с плюсом". "Урал" - о Еськове

– Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом, – приводит "Интерфакс" слова Куйвашева со ссылкой на департамент информполитики свердловского губернатора. – Но не дело, когда подозрения в подобном "неспортивном" поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами "Урал" и "Зенит". Я вынужден буду обратиться к Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что работа Алексея Еськова на этой встрече не соответствовало уровню ФИФА, в свою очередь глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал называть судейство Еськова резонансным

Напомним, что игра "Зенит" – "Урала" стала первой на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Гости доигрывали встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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http://www.interfax.ru/sport/559601

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Valdemarson

svs СЭ, нет такого слова: ввосьмером 23:21 _______ Как нет? Вдвоём, втроём, вчетвером, впятером, вшестером, всемером, вдевятером, вдесятером... Точно нет!

23:51 22 апреля

баламошка

Не единорос что ли? Попиарится, наверное, какой-нибудь справедливорос или комуняка решил)

23:45 22 апреля

Хряк

Pleafant Есть судейский комитет.он и должен разбираться с судейством,а спрашивать о судействе у Мутко,это всё равно как спрашивать у Кремля,какого хрена Россия делает в Сирии, правдивого ответа не дождётесь. 23:34--------------РОССИЯ делает в Сирии то, что надо делать !!! ОуКБ тебе!!!

23:42 22 апреля

Хряк

Либерастов газпрома тянут в лигу чемпионов)))

23:41 22 апреля

Волейболюга

Убогие.

23:37 22 апреля

Pleafant

Есть судейский комитет.он и должен разбираться с судейством,а спрашивать о судействе у Мутко,это всё равно как спрашивать у Кремля,какого хрена Россия делает в Сирии, правдивого ответа не дождётесь.

23:34 22 апреля

dv2205

ВРИО ИГРАЕТ ЕГО НЕДАЛЕКОЕ ОКРУЖЕНИЕ -- судья все делал правильно - врио лучше заниматься своим делом

23:29 22 апреля

serzheo

А кофе тебе не принести? Врио...

23:25 22 апреля

svs

СЭ, нет такого слова: ввосьмером

23:21 22 апреля

Помощник Президента

Лучше бы дороги строил и уровень благосостояния жителей области поднимал. А не пиарил бы себя.

23:19 22 апреля

жора1950

Господа! А не кажется Вам странным что судья удаляет трех ключевых игроков Урала перед игрой последнего со Спартаком!?. Так на кого работает Еськов?

23:15 22 апреля

DoodlyDoo

Чо разнылись? Все карточки по делу. Нефиг по 2 желтые получать и подать тупой башкой арбитра встречи

23:14 22 апреля

regiment

мутко оценит, а дальше то что?

23:06 22 апреля