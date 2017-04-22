Глава Свердловской области попросит Мутко оценить судейство в матче "Зенит" – "Урал"

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев разделяет возмущение болельщиков и экспертов, недовольных качеством судейства в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0).

– Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом, – приводит "Интерфакс" слова Куйвашева со ссылкой на департамент информполитики свердловского губернатора. – Но не дело, когда подозрения в подобном "неспортивном" поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами "Урал" и "Зенит". Я вынужден буду обратиться к Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что работа Алексея Еськова на этой встрече не соответствовало уровню ФИФА, в свою очередь глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал называть судейство Еськова резонансным

Напомним, что игра "Зенит" – "Урала" стала первой на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Гости доигрывали встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова