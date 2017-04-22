Глава Свердловской области попросит Мутко оценить судейство в матче "Зенит" – "Урал"

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев разделяет возмущение болельщиков и экспертов, недовольных качеством судейства в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0).
– Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом, – приводит "Интерфакс" слова Куйвашева со ссылкой на департамент информполитики свердловского губернатора. – Но не дело, когда подозрения в подобном "неспортивном" поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами "Урал" и "Зенит". Я вынужден буду обратиться к Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что работа Алексея Еськова на этой встрече не соответствовало уровню ФИФА, в свою очередь глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал называть судейство Еськова резонансным
Напомним, что игра "Зенит" – "Урала" стала первой на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Гости доигрывали встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Valdemarson
svs СЭ, нет такого слова: ввосьмером 23:21 _______ Как нет? Вдвоём, втроём, вчетвером, впятером, вшестером, всемером, вдевятером, вдесятером... Точно нет!
23:51 22 апреля
баламошка
Не единорос что ли? Попиарится, наверное, какой-нибудь справедливорос или комуняка решил)
23:45 22 апреля
Хряк
Pleafant Есть судейский комитет.он и должен разбираться с судейством,а спрашивать о судействе у Мутко,это всё равно как спрашивать у Кремля,какого хрена Россия делает в Сирии, правдивого ответа не дождётесь. 23:34--------------РОССИЯ делает в Сирии то, что надо делать !!! ОуКБ тебе!!!
23:42 22 апреля
Хряк
Либерастов газпрома тянут в лигу чемпионов)))
23:41 22 апреля
Волейболюга
Убогие.
23:37 22 апреля
Pleafant
Есть судейский комитет.он и должен разбираться с судейством,а спрашивать о судействе у Мутко,это всё равно как спрашивать у Кремля,какого хрена Россия делает в Сирии, правдивого ответа не дождётесь.
23:34 22 апреля
dv2205
ВРИО ИГРАЕТ ЕГО НЕДАЛЕКОЕ ОКРУЖЕНИЕ -- судья все делал правильно - врио лучше заниматься своим делом
23:29 22 апреля
serzheo
А кофе тебе не принести? Врио...
23:25 22 апреля
svs
СЭ, нет такого слова: ввосьмером
23:21 22 апреля
Помощник Президента
Лучше бы дороги строил и уровень благосостояния жителей области поднимал. А не пиарил бы себя.
23:19 22 апреля
жора1950
Господа! А не кажется Вам странным что судья удаляет трех ключевых игроков Урала перед игрой последнего со Спартаком!?. Так на кого работает Еськов?
23:15 22 апреля
DoodlyDoo
Чо разнылись? Все карточки по делу. Нефиг по 2 желтые получать и подать тупой башкой арбитра встречи
23:14 22 апреля
regiment
мутко оценит, а дальше то что?
23:06 22 апреля