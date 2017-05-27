Глава селекционного отдела "Зенита" покинет клуб

Как стало известно "СЭ", руководство "Зенита" в ближайшее время отправит в отставку руководителя селекционного и аналитического отдела Антона Евменова. Он занимал эту должность с января 2016 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора ЦСКА.

Напомним, сегодня "Зенит" объявил о назначении Константина Сарсании на должность спортивного директора. Вчера стало известно о том, что в клуб вернулся Сергей Фурсенко, ставший и.о. генерального директора. Занимавший ранее эту должность Максим Митрофанов назначен советником председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре.

Фурсенко снова в Зените //

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"