22:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глава МВД Сербии пообещал схватить и наказать фанатов, напавших на болельщиков "Спартака"

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Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что виновные в нападении на болельщиков "Спартака" будут найдены. Он отметил, что никто не может думать о том, чтобы помешать российско-сербской дружбе. В субботу "Спартак" проводил в гостях товарищеский матч против "Црвены Звезды" (1:2), после которого произошло нападение болельщиков фанатами "Партизана" на красно-белых.

– Наша задача – схватить и сурово наказать преступников, – цитирует ТАСС Стефановича. – Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче.

Дополнительная информация

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4126943

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tramvaj

Лошадники были, явно.

23:06

Xen1um

Ищите, все в ваших руках.

22:18

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