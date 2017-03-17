Глава комитета РФС по этике на месте Луческу сдержаннее бы реагировал на ошибки судей

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что на месте главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу сдержанно реагировал бы на ошибки судей и спорные ситуации, возникающие по ходу матчей чемпионата России. Румынский специалист не раз негативно высказывался в адрес арбитров, обслуживавших игры петербуржцев в премьер-лиге.

- Я не люблю, когда жалуются на арбитра. В принципе, это дело во многом субъективное, поэтому тренеры должны себя вести более сдержанно в этом плане, - приводит "Р-Спорт" слова Андреева. - Тем более, представляя ведущие наши клубы. Я бы как тренер очень сдержанно реагировал или на ошибки судей, или на такие ситуации, которые являются спорными.