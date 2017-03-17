20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глава комитета РФС по этике на месте Луческу сдержаннее бы реагировал на ошибки судей

0
0
0
0

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев подчеркнул, что на месте главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу сдержанно реагировал бы на ошибки судей и спорные ситуации, возникающие по ходу матчей чемпионата России. Румынский специалист не раз негативно высказывался в адрес арбитров, обслуживавших игры петербуржцев в премьер-лиге.

- Я не люблю, когда жалуются на арбитра. В принципе, это дело во многом субъективное, поэтому тренеры должны себя вести более сдержанно в этом плане, - приводит "Р-Спорт" слова Андреева. - Тем более, представляя ведущие наши клубы. Я бы как тренер очень сдержанно реагировал или на ошибки судей, или на такие ситуации, которые являются спорными.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117794050.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ