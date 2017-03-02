Георгий Ярцев: "Зенит" - самый опасный конкурент "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев отметил, что "Зенит" - достойный соперник для красно-белых, несмотря на вылет из Лиги Европы от "Андерлехта". По его словам, также подянуться к борьбе за медали могут ЦСКА и "Краснодар".

– Что скажете о "Зените?

– Даже в первом матче с "Андерлехтом" эпизодами было видно, что если Луческу правильно расставит игроков и команда наберет ход – это достойный противник. Забей тогда Дзюба, игра сразу развернулась бы в другую сторону. А в ответной встрече при полном преимуществе "Зенита" в пользу "Андерлехта" все решила одна ошибка. Считаю питерцев самым опасным конкурентом "Спартака". Еще наберет ход и ЦСКА.

– Насколько это будет сложно без Еременко?

– Армейцы потеряли мозговой центр. Но думаю, ЦСКА не выпал из борьбы, и вместе со "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром" армейцы будут бороться за медали. Рискну назвать и "Локомотив". Еще мне нравится "Терек" Рашида Рахимова. Не знаю пока, как клуб усилился, но думаю, что и он еще свое слово скажет. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Ярцева