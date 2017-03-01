Георгий Ярцев: "Если у Аленичева в тренерском штабе Титов с Ананко не соприкасаются, и все об этом знают…"

– Не хочу обидеть нынешнее руководство "Спартака" и других клубов, но сейчас для многих главное решать сиюминутные задачи – выйти в Лигу чемпионов, Лигу Европы, занять какие-то места… А все остальное как бы приложится.

– И освобождение Аленичева говорит об этом – вылетел из Лиги Европы и – до свидания. Что ж, это мнение руководства. Доверяет оно тренеру или не доверяет. Я в "Тамбове" стараюсь не влиять на тренировочный процесс. Мы разговариваем, конечно, от этого никуда не уйти, зачем лукавить?

– И все-таки мнение Ярцева чего-то стоит…

– Наверное, для Талалаева оно что-то значит. Я понимаю, что если я надавлю на него – он сделает. Но не люблю этого делать. У нас с Романцевым любой вопрос был, как говорится, на одну сигарету. Самый сложный вопрос – на две. Я знал, что к нему не пойду, если все не просчитаю. И он понимал, что если я к нему пришел, то вопрос не с неба взят.

– Представим, что хозяин клуба говорит тренеру Ярцеву: "Не ставь Широкова". А Ярцев считает, что Широков нужен на поле.

– Леониду Арнольдовичу – памятник за то, что он построил стадион. Но в той ситуации с Аленичевым вопрос, думаю, стоял так: или ты ставишь Широкова и гильотина опустится, или ты не ставишь Широкова и продолжаешь работать. Я бы без всяких сомнений Широкова поставил бы. Почему, как вы думаете, была такая реакция на решение Аленичева? Он ведь никогда не был труслив! А тут…

– Недавно Романцев сказал, что пятое место было в "Спартаке" трамплином для Аленичева.

– Аленичев все доказал в Туле. Я вижу, где он с помощниками допустил просчеты в "Спартаке", где они сдали свои позиции. Их можно понять – они осуществили свою мечту – прийти в "Спартак".

– "Увидеть Париж и умереть"?

– Вот именно. "Спартак" – это огромная ответственность, и там нужно быть сжатым кулаком. А если у тебя в тренерском штабе Титов с Ананко не соприкасаются, и все об этом знают…

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