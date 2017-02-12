Георгий Тигиев: "Многие хотели бы выступать за "Спартак". Я - тоже"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев, который, по информации "СЭ", подпишет контракт со "Спартаком", подчеркнул, что готовится к сезону в составе махачкалинской команды. Тем не менее, россиянин отметил, что хотел бы выступать за красно-белых.

– О вас говорят уже как о футболисте "Спартака" – клубы, похоже, договорились. Что скажете?

– Я тоже все это читаю и не знаю, что отвечу. 13 февраля, в понедельник, лечу на сбор с "Анжи", с которым у меня контракт. Агент пока не звонил, не говорил: "Так и так, ты в "Спартаке". Готовлюсь именно с махачкалинской командой.

– Личный договор с красно-белыми тоже еще не согласовывали?

– Нет. Это вопрос к агенту. Мне сказал: “Тренируйся, на это все не отвлекайся". Я и не отвлекаюсь, работаю спокойно.

– И разговоры о "Спартаке" вас не нервируют?

– Да нет, нормально все. Приятно, конечно. А кому не было бы?

– Что для вас красно-белые – мечта? Принципиальный соперник?

– Есть желание поиграть в Европе. А в России "Спартак" одна из лучших команд, в которой многие хотели бы выступать. Я – тоже.

– Когда впервые услышали об интересе московского клуба?

– Когда был с "Анжи" на втором сборе. Проснулся, посмотрел телефон, а там много сообщений с поздравлениями. Начали присылать фото: мол, ты согласовал контракт… В общем, все узнал из интернета. Набрал агенту, он ответил: "Я занимаюсь этими делами, ты – своими". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Тигиева