Георгий Полтавченко: "Представители "Зенита" почти каждый день посещают "Крестовский"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что представители "Зенита" внимательно следят за тем, как устраняются нарушения в ходе строительства стадиона "Крестовский", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

– Сколько из многочисленных замечаний "Зенита" уже удовлетворены?

– Спросите у "Зенита", чем клуб удовлетворен, а чем еще нет. Мы находимся в тесном контакте с представителями "Зенита", почти каждый день они посещают стадион и внимательно наблюдают за тем, как устраняются те или иные нарушения. Точное количество оставшихся не могу сказать.

– В какой форме будет передано "Зениту" управление ареной?

– Мы ведем переговоры о передаче в концессию. Для того, чтобы город не нес никаких затрат, связанных с содержанием стадиона, эксплуатацией и так далее.