Георгий Пеев: "Поповым интересовались клубы из Турции, но он твердо сказал, что хочет играть за "Спартак"

Бывший полузащитник "Амкара" и сборной Болгарии Георгий Пеев считает, что хавбек "Спартака" Ивелин Попов провел неплохой сезон. Он отметил, что раньше к нему проявляли серьезный интерес из Турции, но болгарин твердо решил играть за красно-белых.

– Попов – мой друг. В прошлом им серьезно интересовались клубы из Турции, но тогда Ивелин твердо сказал, что хочет играть за "Спартак", – сказал Пеев. – Что касается этого лета, то не в курсе. Попов играл в Турции, показывал хороший уровень, поэтому неудивительно, что время от времени появляются новости об интересе к нему.

– Нынешний сезон футболист может занести себе в актив?

– Когда он выходит на поле, то выкладывается на все 100 процентов. Ивелин проявил себя неплохо. Не всегда получает игровую практику, ведь в команде есть и другие футболисты. Но это дело тренера. Тем более "Спартак" стал чемпионом России. (Сергей АСТАХОВ)

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