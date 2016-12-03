Георгий Лория: "Главным в матче со "Спартаком" было не пропустить, а 4 гола - бонус"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория после победы над "Спартаком" (4:0) в матче 16-го тура чемпионата России признался, что не ожидал такого крупного счета. Самарцы победили во второй встрече подряд с сухим счетом (в прошлом туре со счетом 3:0 была разгромлена "Томь").

– "Спартак" очень сильная команда, которая борется за чемпионство, - тут вдруг 4:0, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Лорию. - Я такого счета, если честно, не ожидал. Главным было не пропустить, что и случилось. Ну а бонус – четыре забитых гола. Это было нелегко. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать на стадион, несмотря на не самую теплую погоду. Ну и, конечно, ребятам спасибо за хорошую игру.

– Статус соперника настраивал на матч особенно?

– Готовился к игре. Хотелось продлить сухую серию после игры с "Томью". Теперь надеюсь и следующую игру отыграть на ноль.

– У "Крыльев" эмоциональный подъем. Перерыв на зиму не кстати?

– Наоборот, перерыв команде нужен. На сборах сыграемся и во второй части чемпионата будем стараться играть еще лучше.