Георгий Джикия: "Я не хотел бить пенальти, а Промес сказал, что забьет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что красно-белые контролировали ход игры в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По его словам, красно-белые одержали важную победу.
- Важная победа, поздравляю "Спартак", идем дальше, - приводит Rusfootball.info слова Джикии. - Мы контролировали ход игры. Пропустили обидный гол из-за своей ошибки, но выиграли. Заслуженная победа, я считаю.
- Много разговоров ходило о том, что судья из Питера. По судейству есть какие-то вопросы?
- Я в судейство не лезу. Я считаю, что нормально судья отработал.
- Спартак пробил пенальти.
- Когда-то это должно было случиться. Вот сегодня звезды сошлись, наверное.
- Промес - штатный пенальтист, или он последний, кто помнит, как это делать?
- Я не знаю, что он помнит. Давно пенальти никто не бил, а он сказал: "Я забью". Он и забил. Был уверен, поэтому я ему мяч дал, сам не хотел бить.
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https://www.rusfootball.info/rss/1146402656-georgiy-dzhikiya-ne-hotel-bit-penalti-otdal-myach-promesu-on-skazal-chto-zabet.html