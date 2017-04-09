Георгий Джикия: "Я не хотел бить пенальти, а Промес сказал, что забьет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что красно-белые контролировали ход игры в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По его словам, красно-белые одержали важную победу.

- Важная победа, поздравляю "Спартак", идем дальше, - приводит Rusfootball.info слова Джикии. - Мы контролировали ход игры. Пропустили обидный гол из-за своей ошибки, но выиграли. Заслуженная победа, я считаю.

- Много разговоров ходило о том, что судья из Питера. По судейству есть какие-то вопросы?

- Я в судейство не лезу. Я считаю, что нормально судья отработал.

- Спартак пробил пенальти.

- Когда-то это должно было случиться. Вот сегодня звезды сошлись, наверное.

- Промес - штатный пенальтист, или он последний, кто помнит, как это делать?

- Я не знаю, что он помнит. Давно пенальти никто не бил, а он сказал: "Я забью". Он и забил. Был уверен, поэтому я ему мяч дал, сам не хотел бить.