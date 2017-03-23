Георгий Джикия: "В сборной нет "Спартака", ЦСКА или "Ростова"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия отметил, что пока не думает о Кубке конфедераций, но хочет показать себя в контрольных матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

​– В сборной нет "Спартака", ЦСКА, "Ростова" и так далее. Здесь мы одна команда и через тренировки понимаем друг друга. Только хотелось бы чуть-чуть побольше времени провести вместе, чтобы сыграться и наладить взаимопонимание.

– Впереди Кубок конфедераций. Что это для вас – шанс, стимул, веха в карьере?

– О Кубке конфедераций пока особенно не думал. Нужно показать себя в ближайших матчах, чтобы понять, могу ли я играть за сборную, достоин ли находиться здесь. Ну и, конечно, обязательно нужно победить.

– Что знаете о ближайшем сопернике сборной – команде Кот-д'Ивуара?

– Знаю только то, что это быстрая, атлетичная команда. Состав у нее в последнее время поменялся кардинально, поэтому нужно изучать соперника.

– Зато у сборной Бельгии в составе сплошь звезды...

– Даже не задумывался о бельгийцах. Сначала нужно сыграть против Кот-д'Ивуара.