Георгий Джикия: "Спартак" не думает о "Зените", у нас свои финалы"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после встречи с "Уфой" (1:1) подчеркнул, что команда наблюдала за матчем 22-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Анжи" (1:1). При этом россиянин отметил, что красно-белые не думают об игре сине-бело-голубых.

- Вчера смотрели, конечно, матч. Но мы отталкиваемся от своей игры и не думаем о "Зените", - приводит Rusfootball.info слова Джикии. - У нас свои финалы. Нам нужно было сегодня побеждать.

- Следующая игра с "Зенитом". Как подходить к ней в связи с тем, что два игрока нападения были заменены из-за травм?

- Думаю, ничего серьезного нет. Завтра их обследуют, но, думаю, все будет нормально.

- Что можете сказать о "Уфе"? Как вам соперник? Что говорили тренеры, как настраивались на матч?

- Ни для кого не секрет, что "Уфа" мало пропускает и хорошо играет в контратаке из-за быстрого форварда. Поэтому акцент был сделан на то, чтобы сдержать контратаки. "Уфа" крепкая, сильная команда, удачи им в оставшихся играх.