Георгий Джикия: "Подошел ребенок и говорит: "Мы 16 лет ждали чемпионства "Спартака"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия​ в интервью "СЭ" отметил, что новость о чемпионстве красно-белых встретил дома. По его словам, самое неожиданное поздравление сделал 12-летний мальчик в Перми.

– Вас где застала новость о чемпионстве "Спартака"?

– Дома. Был, так сказать, на районе с ребятами. Не смотрел "Зенит" – "Терек", а вот друзья постоянно в телефонах сидели. И когда "Терек" повел, мне, конечно, сказали. И тут уже пошла радость в нашей спартаковской группе в общем чате. И все, праздник начался. Поздравления, обнимания. Потом поехал ужинать в "Ласточку", ну а что было там, вы знаете.

– Самое неожиданное поздравление?

– Подходит ребенок после матча с "Амкаром" в Перми и говорит: мы шестнадцать лет этого ждали! Я ему: а тебе сколько лет? Он: двенадцать. Я говорю, ну молодец ты. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)