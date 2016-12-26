Георгий Джикия: "Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт"

Защитник Георгий Джикия, перешедший из "Амкара" в "Спартак", выразил радость в связи с переходом в московскую команду. Футболист подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе нового клуба.

– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – цитирует пресс-служба "Спартака" Джикию. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.