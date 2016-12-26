18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Георгий Джикия: "Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт"

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Защитник Георгий Джикия, перешедший из "Амкара" в "Спартак", выразил радость в связи с переходом в московскую команду. Футболист подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе нового клуба.

– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – цитирует пресс-служба "Спартака" Джикию. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Валерий Милан-Монако

Джано не грузин( мама русская

21:39

Parasenok

Промесов, Согласен ещё на братьев Мачаидзе)

21:13

Promesov

Parasenok сейчас играет Джано, а из топовых Анзор Кавазашвили. Ну и так еще играли грузины на неплохом уровне

19:18

rka

ну ну...............

18:48

Parasenok

не знаю ниодного грузина, кто бы заиграл в Великом СПАРТАКЕ ) Но, Георгию желаю удачи ! Исключение должно быть )

18:48

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