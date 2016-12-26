Георгий Джикия: "Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт"

Защитник Георгий Джикия, перешедший из "Амкара" в "Спартак", выразил радость в связи с переходом в московскую команду. Футболист подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе нового клуба.
– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – цитирует пресс-служба "Спартака" Джикию. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.
Валерий Милан-Монако
Джано не грузин( мама русская
21:39
Parasenok
Промесов, Согласен ещё на братьев Мачаидзе)
21:13
Promesov
Parasenok сейчас играет Джано, а из топовых Анзор Кавазашвили. Ну и так еще играли грузины на неплохом уровне
19:18
rka
ну ну...............
18:48
Parasenok
не знаю ниодного грузина, кто бы заиграл в Великом СПАРТАКЕ ) Но, Георгию желаю удачи ! Исключение должно быть )
18:48