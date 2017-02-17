Георгий Джикия: "Никакого мандража у меня в "Спартаке" нет"

Новичок "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул в интервью "СЭ", что не чувствует излишнего волнения в московской команде. Вместе с тем, он отметил: полтора года назад не мог представить, что окажется в составе красно-белых.

– Сейчас в "Спартаке" прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: "Потяну ли?"

– Нет. Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое… Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче. Я такой человек – раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола. Не допускаю мысли, что я "слабый" или чего-то не могу… Хотя снилось тут – выхожу на "Открытие Арену", с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента!

– Прекрасно вас понимаю.

– Главное – не обоср…ся! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.

– О вашем характере – тремя словами?

– Уравновешенный. Спокойный. Скромный чуть-чуть. Что "трех слов связать не могу" – это после матча с "Локомотивом" выдал, мы 1:0 победили. Там нормальное интервью получилось.

– Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас "Спартак" с кем-то за вас конкурирует, миллионы в прессе мелькают…

– Вот правильно вы сказали – действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в "Спартаке". (Юрий ГОЛЫШАК)

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