Георгий Джикия: "Не совсем довольны качеством игры. Будем разбираться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что у команды не получалась реализация моментов. Он добавил, что Зе Луиш, по его мнению, был недоволен не заменой, а плохой реализацией моментов.

– Почему так тяжело сегодня игралось? Что не получалось у "Спартака"?

– Не получалось забить. У нас были хорошие моменты, но, тем не менее, мы выиграли 1:0, взяли три очка.

– "Томь" удивила стартовым натиском на первых минутах?

– Пару раз у них были моменты, но мы контролировали ход игры, поэтому все закономерно.

– Вы довольны качеством игры?

– Не совсем. Надо играть лучше. Не знаю, с чем это связано. Будет разбираться.

– Обидно, что не удалось забить, когда вы били метров с тридцати и мяч полетел под перекладину?

– Нет. Забил бы, значит, забил бы.

– Зе Луиш был очень недоволен своей заменой. В раздевалке после матча он отошел от этого момента?

– Не знаю. Я с ним не разговаривал после игры. Думаю, он был расстроен не заменой, а тем, что у него не получилось забить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"