Георгий Джикия: "Не совсем довольны качеством игры. Будем разбираться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что у команды не получалась реализация моментов. Он добавил, что Зе Луиш, по его мнению, был недоволен не заменой, а плохой реализацией моментов.
– Почему так тяжело сегодня игралось? Что не получалось у "Спартака"?
– Не получалось забить. У нас были хорошие моменты, но, тем не менее, мы выиграли 1:0, взяли три очка.
– "Томь" удивила стартовым натиском на первых минутах?
– Пару раз у них были моменты, но мы контролировали ход игры, поэтому все закономерно.
– Вы довольны качеством игры?
– Не совсем. Надо играть лучше. Не знаю, с чем это связано. Будет разбираться.
– Обидно, что не удалось забить, когда вы били метров с тридцати и мяч полетел под перекладину?
– Нет. Забил бы, значит, забил бы.
– Зе Луиш был очень недоволен своей заменой. В раздевалке после матча он отошел от этого момента?
– Не знаю. Я с ним не разговаривал после игры. Думаю, он был расстроен не заменой, а тем, что у него не получилось забить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"