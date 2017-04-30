Георгий Джикия: "Мне уже 24, хватит волноваться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что не нервничал перед матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Также он отказался воспроизвести фразу, которую кричал после финального свистка.
– Было какое-то волнение перед выходом на поле?
– Нет, не было. Мне уже 24 года, хватит волноваться.
– Что за паника была на первой минуте?
– Да никакой паники не было. Был удар, Тема Ребров отлично отбил, и дальше все прыгали уже за мячом.
– То есть у вас не было мысли, что мяч уже в воротах?
– Нет, я тоже за ним прыгал.
– "Спартак" уже чемпион?
– Нас ждут еще четыре матча. Все еще впереди. Мы не считаем очки. Когда закончится чемпионат, тогда будем все считать.
– А какие эмоции могут быть в раздевалке?
– Положительные. Мы выиграли дерби, какие еще могут быть эмоции.
– Но мы слышали, вы что-то кричали…
– Я что кричал? Это нельзя повторять (смех). (Михаил ГОНЧАРОВ)