Георгий Джикия: "Мне уже 24, хватит волноваться"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что не нервничал перед матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Также он отказался воспроизвести фразу, которую кричал после финального свистка.

– Было какое-то волнение перед выходом на поле?

– Нет, не было. Мне уже 24 года, хватит волноваться.

– Что за паника была на первой минуте?

– Да никакой паники не было. Был удар, Тема Ребров отлично отбил, и дальше все прыгали уже за мячом.

– То есть у вас не было мысли, что мяч уже в воротах?

– Нет, я тоже за ним прыгал.

– "Спартак" уже чемпион?

– Нас ждут еще четыре матча. Все еще впереди. Мы не считаем очки. Когда закончится чемпионат, тогда будем все считать.

– А какие эмоции могут быть в раздевалке?

– Положительные. Мы выиграли дерби, какие еще могут быть эмоции.

– Но мы слышали, вы что-то кричали…

– Я что кричал? Это нельзя повторять (смех). (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"