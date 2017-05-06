Георгий Джикия: "Каррера ничего особенного не сказал"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что после матча игроки не обсуждали момент с пенальти. Он добавил, что ему приятна похвала главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
– Момент с пенальти в раздевалке обсуждали? Глушаков сказал, что по видео показалось, что его не было.
– Не знаю, мы видео не смотрели и не обсуждали этот момент.
– Возвращаясь к вашему удару, вы не знаете, как на него отреагировал главной тренер сборной России Станислав Черчесов?
– Нет, не знаю.
– Его показали по телевизору, и он поднял большой палец.
– Мне очень приятно.
– А что Каррера сказал после матча в раздевалке? Он ушел в подтрибунку очень расстроенный.
– Ничего особенного не сказал. Завтра будем разбираться.
– Денис Глушаков сразу после матча сказал, что команда соберется в раздевалке сразу после матча и решит, что будет завтра делать, будет ли смотреть матч "Зенита" или нет. Вы сказали, что не будете, а что решила команда?
– Не знаю, что они решили. Может, придет СМС о том, что будем делать завтра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
вперёд Спартак!
Завтра вам всё скажет...
23:10
NaBolelo
Нормальный вроде футболист мог быть, но не тот клуб выбрал
22:59
sakusda
что ему приятна позвала
22:10
Neuturungal
Ничего особенного не сказал. <Просто отметелил нас всех по очереди.> Завтра будем разбираться <кто после этого сможет выйти на тренировку>.
22:10
Odissevs
Играли плохо.
22:10