22:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Георгий Джикия: "Каррера ничего особенного не сказал"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что после матча игроки не обсуждали момент с пенальти. Он добавил, что ему приятна похвала главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. 15-я минута. Только что Квинси ПРОМЕС поразил ворота Алексея СОЛОСИНА с "точки"."Спартак": в одном шаге от титула

– Момент с пенальти в раздевалке обсуждали? Глушаков сказал, что по видео показалось, что его не было.

– Не знаю, мы видео не смотрели и не обсуждали этот момент.

– Возвращаясь к вашему удару, вы не знаете, как на него отреагировал главной тренер сборной России Станислав Черчесов?

– Нет, не знаю.

– Его показали по телевизору, и он поднял большой палец.

– Мне очень приятно.

– А что Каррера сказал после матча в раздевалке? Он ушел в подтрибунку очень расстроенный.

– Ничего особенного не сказал. Завтра будем разбираться.

– Денис Глушаков сразу после матча сказал, что команда соберется в раздевалке сразу после матча и решит, что будет завтра делать, будет ли смотреть матч "Зенита" или нет. Вы сказали, что не будете, а что решила команда?

– Не знаю, что они решили. Может, придет СМС о том, что будем делать завтра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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вперёд Спартак!

Завтра вам всё скажет...

23:10

NaBolelo

Нормальный вроде футболист мог быть, но не тот клуб выбрал

22:59

sakusda

что ему приятна позвала

22:10

Neuturungal

Ничего особенного не сказал. <Просто отметелил нас всех по очереди.> Завтра будем разбираться <кто после этого сможет выйти на тренировку>.

22:10

Odissevs

Играли плохо.

22:10