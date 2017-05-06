Георгий Джикия: "Каррера ничего особенного не сказал"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что после матча игроки не обсуждали момент с пенальти. Он добавил, что ему приятна похвала главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Момент с пенальти в раздевалке обсуждали? Глушаков сказал, что по видео показалось, что его не было.

– Не знаю, мы видео не смотрели и не обсуждали этот момент.

– Возвращаясь к вашему удару, вы не знаете, как на него отреагировал главной тренер сборной России Станислав Черчесов?

– Нет, не знаю.

– Его показали по телевизору, и он поднял большой палец.

– Мне очень приятно.

– А что Каррера сказал после матча в раздевалке? Он ушел в подтрибунку очень расстроенный.

– Ничего особенного не сказал. Завтра будем разбираться.

– Денис Глушаков сразу после матча сказал, что команда соберется в раздевалке сразу после матча и решит, что будет завтра делать, будет ли смотреть матч "Зенита" или нет. Вы сказали, что не будете, а что решила команда?

– Не знаю, что они решили. Может, придет СМС о том, что будем делать завтра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"