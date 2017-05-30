Георгий Джикия: "Иногда с Таски путают, но бороду сбривать не буду"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия​ в интервью "СЭ" отметил, что на улицах его стали узнавать чаще, но иногда путают с партнером по команде Сердаром Таски. По его словам, такое сравнение возможно из-за бороды.

– На улицах узнают?

– Чаще, чем раньше. Правда, иногда с Таски путают. Говорят, мы похожи чуть-чуть.

– Из-за бороды, наверное.

– А я, кстати, никогда вообще не брился. Только подравниваю немного.

– А если поспорите, сбреете?

– На бороду не буду спорить. Я уже как-то спорил, ходил лысым. В "Амкаре" это было, на сборе. Обрили меня за что-то, уже не помню, за что. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)