Георгий Джикия: "Футбол Карреры - это футбол победителя"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера попросил вернуться из расположения национальной команды без травм.
– Ничего особенного он не сказал. После матча с "Локомотивом" пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм, – цитирует "Р-Спорт" Джикию.
– Сильно ли отличается работа с итальянцем от тренировок с Гаджи Гаджиевым?
– Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в "Спартаке", проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится.
– Как бы вы охарактеризовали его видение игры одним словом? Футбол Карреры – это...
– Футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера – хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.
баламошка
Ты не карельский свинопас, ты корейский палкосос.
10:36
баламошка
Максимус Карреус корейский свинопасов в рот имеус.
10:35
карельский свинопас
скоро Каррера не сможет ходить в туалет по-большому-залижут напрочь!!!
10:29