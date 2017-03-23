10:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Георгий Джикия: "Футбол Карреры - это футбол победителя"

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Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера попросил вернуться из расположения национальной команды без травм.

– Ничего особенного он не сказал. После матча с "Локомотивом" пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм, – цитирует "Р-Спорт" Джикию.

– Сильно ли отличается работа с итальянцем от тренировок с Гаджи Гаджиевым?

– Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в "Спартаке", проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится.

– Как бы вы охарактеризовали его видение игры одним словом? Футбол Карреры – это...

– Футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера – хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170323/1118035765.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Ты не карельский свинопас, ты корейский палкосос.

10:36

баламошка

Максимус Карреус корейский свинопасов в рот имеус.

10:35

карельский свинопас

скоро Каррера не сможет ходить в туалет по-большому-залижут напрочь!!!

10:29

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