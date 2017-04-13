Георге Хаджи: "Луческу - боец с характером, одинаково хорош был и в клубе, и в сборной"

Известный румынский футболист и тренер Георге Хаджи с уважением отозвался о главном тренере "Зенита" Мирче Луческу. Хаджи попал в сборную Румынии как раз при Луческу в 1983 году. Также Хаджи играл под его руководством в итальянской "Брешии" и турецком "Галатасарае". Луческу возглавил "Зенит" перед началом текущего сезона.

– Я получил вызов в сборную благодаря Луческу, который часто брал игроков из молодежной сборной и переводил их в первую команду, - цитирует sportarena.com Хаджи. - Он прекрасно знал, кто является лидером в молодежке, кто из молодых игроков способен достойно выступать и на взрослом уровне. Ну и смелости ему было не занимать. Тренер был очень требователен, но в то же время как будто отец для всех нас. И особой разницы я не замечал – Луческу был одинаково хорош и в клубе, и в национальной команде. Везде вел себя одинаково и всегда точно знал самую подходящую позицию на поле для любого игрока.

Также Хаджи подчеркнул, что хотел бы пообщаться с Луческу в неформальной обстановке.

- Ему уже 72 года, и я бы хотел узнать, как ему удается выдерживать напряжение футбола на высшем уровне, - заявил Хаджи. - Он настоящий боец с характером. Я тоже вырос как тренер, и было бы неплохо с ним пообщаться, мне очень импонирует его видение футбола.