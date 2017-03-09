Геннадий Перепаденко: "Зарплата в "Спартаке" была 250 рублей"

Героем рубрики "Разговор по пятницам" стал экс-полузащитник "Спартака" Геннадий Перепаденко.

– Какая была зарплата в "Спартаке"?

– 250 рублей. Премиальные – 100.

– А в "Бадахосе"?

– Около 5 тысяч долларов в месяц. На первых порах чувствовал себя миллионером.

– Раздолье для глупых покупок.

– Вот деньгами никогда не сорил. Выделил клуб "убитую" машину, ну и ладно. Все равно в Бадахосе ездить некуда.

– "Убитая" – это какая?

– Двадцатилетний Ford Fiesta. Затем выдали такой же древний Renault 5 – кубик, напоминающий "инвалидку". На третий год названивали из салона, уговаривали купить BMW с хорошей скидкой. Лишь поэтому согласился.

Первыми цитаты из интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке". Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".