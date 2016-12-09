Геннадий Орлов: "Зениту" во все линии нужен игрок"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зениту" нужно серьезно усиливаться. По словам журналиста, для игры на два фронта нужна серьезная скамейка запасных.

– У Анюкова многовато ошибок в последних матчах?

– Усталость. И потом он долгое время не играл, справа раньше действовал Смольников. Анюкову не хватило сил на весь отрезок. Стоит говорить об очень короткой скамейке.

– У "Зенита"?

– Ну конечно! Ну некого выпускать на замену... И эта проблема не только у "Зенита". А у ЦСКА? Против "Тоттенхэма" вместо Мариу Фернандеса вышел Набабкин, и что мы увидели? Не уровень Лиги чемпионов… А возьмите "Спартак", "Краснодар", "Ростов". Что, у них разве серьезный резерв? Я бы не сказал.

Значит, согласны с Луческу, который сказал, что нужно укреплять много позиций?

– Ну конечно!

– Вы говорили, что необходим классный центральный защитник. Кто еще?

– Да во все линии нужен игрок. Я бы вообще двух центральных защитников взял. "Зенит" будет претендовать на место в Лиге чемпионов, придется биться на два фронта. Нужна скамейка. (Виталий АЙРАПЕТОРВ)

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