Геннадий Орлов: "Зенит" ведет поиски дорогого защитника"

Комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы" сообщил, что "Зенит" ведет поиски защитника. По его словам, команде нужны два игрока в оборону.
- Ломбертс? Как говорится, он уже едет с ярмарки, - заявил Орлов. - Возраст, травмы и прочее. Нужен центральный защитник, и его ищут. Ведут поиски дорогого защитника. Хотя они стоят не так дорого. Нам нужны два центральных защитника. Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал.
romy4_84
думаю для ГСО это последний сезон. пора на пенсию
18:10
Семь ветров
Ну раз Гена так глаголит, значит в цепочке мегаприобретений; Лунев-Цаллагов-Молло могут появится защитники из Дружбы майкопской.
18:02
pushgun
Геннадий Сергеевич в каждом интервью скажет вот что то такое, что можно понять по разному. И идут пересуды потом.
17:58
sb1006
Все клубы ищут хороших (классных) игроков, а "Зенит" - дорогих. Вот и раскрыл Гена трансферную политику клуба.
17:53
sb1006
Да, Гена, с Молло ты лоханулся. Назвал игрока секонд хендом, а он, оказывается, в "Зенит" перешёл.)))
17:50
Пиитерец
Эх, Гена, Гена, всю торговлю Зениту испортил: теперь нам защитников будут только задорого впаривать.
17:41
valera074
" Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал." Так что Вы хотите , Геннадий Сергеевич ?! Как говорится " уже с ярмарки едете ", возраст , травмы и прочее - вот Вам и не говорят . Алаверды от Ломбертса . )))
17:40