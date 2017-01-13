Геннадий Орлов: "Зенит" ведет поиски дорогого защитника"

Комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы" сообщил, что "Зенит" ведет поиски защитника. По его словам, команде нужны два игрока в оборону.

- Ломбертс? Как говорится, он уже едет с ярмарки, - заявил Орлов. - Возраст, травмы и прочее. Нужен центральный защитник, и его ищут. Ведут поиски дорогого защитника. Хотя они стоят не так дорого. Нам нужны два центральных защитника. Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал.