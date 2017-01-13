17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Зенит" ведет поиски дорогого защитника"

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Комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы" сообщил, что "Зенит" ведет поиски защитника. По его словам, команде нужны два игрока в оборону.

- Ломбертс? Как говорится, он уже едет с ярмарки, - заявил Орлов. - Возраст, травмы и прочее. Нужен центральный защитник, и его ищут. Ведут поиски дорогого защитника. Хотя они стоят не так дорого. Нам нужны два центральных защитника. Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал.

Дополнительная информация

http://echo.msk.ru/sounds/1908556.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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romy4_84

думаю для ГСО это последний сезон. пора на пенсию

18:10

Семь ветров

Ну раз Гена так глаголит, значит в цепочке мегаприобретений; Лунев-Цаллагов-Молло могут появится защитники из Дружбы майкопской.

18:02

pushgun

Геннадий Сергеевич в каждом интервью скажет вот что то такое, что можно понять по разному. И идут пересуды потом.

17:58

sb1006

Все клубы ищут хороших (классных) игроков, а "Зенит" - дорогих. Вот и раскрыл Гена трансферную политику клуба.

17:53

sb1006

Да, Гена, с Молло ты лоханулся. Назвал игрока секонд хендом, а он, оказывается, в "Зенит" перешёл.)))

17:50

Пиитерец

Эх, Гена, Гена, всю торговлю Зениту испортил: теперь нам защитников будут только задорого впаривать.

17:41

valera074

" Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал." Так что Вы хотите , Геннадий Сергеевич ?! Как говорится " уже с ярмарки едете ", возраст , травмы и прочее - вот Вам и не говорят . Алаверды от Ломбертса . )))

17:40

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