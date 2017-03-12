Геннадий Орлов: "Зенит" может увидеть в назначении Турбина акцию против клуба"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что не понимает, как на матч 19-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Зенит" (1:0) мог быть назначен арбитр Евгений Турбин. При этом он подчеркнул, что не видит в действиях судьи злого умысла.

– Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?

– Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против "Зенита".

– Даже так

– Ну а как? Зачем он его поставил на "Зенит" после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?

– Так столько времени уже прошло, да и Халка в "Зените" больше нет.

– А на выходе получается вот такое вот судейство.

– У Турбина был злой умысел?

– Нет, в это я не верю, он не хотел отомстить. Но зачем создавать сложности на пустом месте? Потом – у вас лайнсмены ошибаются, значит, нужно привлекать судей за ворота. Почему этого не делают? Экономят на суточных что ли? (Виталий АЙРАПЕТОВ)