Геннадий Орлов: "Зенит" может увидеть в назначении Турбина акцию против клуба"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что не понимает, как на матч 19-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Зенит" (1:0) мог быть назначен арбитр Евгений Турбин. При этом он подчеркнул, что не видит в действиях судьи злого умысла.
– Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?
– Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против "Зенита".
– Даже так
– Ну а как? Зачем он его поставил на "Зенит" после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?
– Так столько времени уже прошло, да и Халка в "Зените" больше нет.
– А на выходе получается вот такое вот судейство.
– У Турбина был злой умысел?
– Нет, в это я не верю, он не хотел отомстить. Но зачем создавать сложности на пустом месте? Потом – у вас лайнсмены ошибаются, значит, нужно привлекать судей за ворота. Почему этого не делают? Экономят на суточных что ли? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
krabovyj
Вытри сопли . дешевка !
20:58
higagy
Господин Орлов своим интервью также проводит акцию против клуба, но его же это не смущает.
20:58
redshark
Генадий, Вам на Украину, там так же трактуют события.
20:49
infeneon
Лучше бы Зенит усмотрел проблемы в своей игре, недоработки тренера и отдельных игроков в частности.
20:26