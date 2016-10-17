Геннадий Орлов: "Зенит" еще три года назад интересовался Беленовым"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что "Зенит", который намерен в зимнее трансферное окно приобрести голкипера "Анжи" Александра Беленова, проявлял интерес к вратарю еще три года назад. По информации СМИ, россиянин попал в расширенный список кандидатов на укрепление вратарской позиции петербургского клуба, составленный селекционной службой сине-бело-голубых совместно с главным тренером Мирчей Луческу.

- Я могу высказать свое мнение лишь по официальной информации, — приводят "Известия" слова Орлова. - Что касается разговоров о возможных переходах, то я воздержусь от комментариев. Знаю, что "Зенит" рассматривал кандидатуру Беленова три года назад. А по поводу сегодняшней ситуации с голкиперами в питерской команде скажу так: совершенно точно надо что-то менять.



