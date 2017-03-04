Геннадий Орлов: "В истории про Кокорина очень много лжи"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По словам журналиста, форвард не сделал ничего предосудительного. Нарушить правила дорожного движения может любой. Напомним, на днях Кокорин попал в очередную неприятную историю – полиция задержала его за выезд на встречную полосу.

– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких "гонок по встречной", о которых написали СМИ, – цитирует Орлова RT. – Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

– Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.

– Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Euro-2012. В результате фразу Андрея про "ваши ожидания" раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.