Геннадий Орлов: "В истории про Кокорина очень много лжи"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По словам журналиста, форвард не сделал ничего предосудительного. Нарушить правила дорожного движения может любой. Напомним, на днях Кокорин попал в очередную неприятную историю – полиция задержала его за выезд на встречную полосу.
– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких "гонок по встречной", о которых написали СМИ, – цитирует Орлова RT. – Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.
– Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.
– Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Euro-2012. В результате фразу Андрея про "ваши ожидания" раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/364681-cska-zenit-orlov
marksan
Главный здесь лжец - это сам автор! Ему по должности положено нести бред, от которого уши вянут!
10:45
ngil
Значит, в выходные можно ездить по встречной?
10:45
Exsorsist
Орлову пора в музей с табличкой "Сerebrosus zenitus ordinarium"
10:41
merniloskut
Вот что у бамжей отлажено, так это круговая порука в отмывании чёрных да чумазых кобелей!(
10:33
Exsorsist
kokkk3 впервые соглашусь с Орловым, конечно, Кокорин тот еще мажор . Но насчет шампанского, Арашавина в той ситуации и со встречкой недавней у Кокорина-он прав. Я сам на днях штраф за встречку получил, замучался за баранами ехать))================А себя ты считаешь "елитой" общества ))), которая имеет право ехать по встречке и безнаказанно устраивать ДТП ?
10:30
Der schwein
Геннадий Сергеевич подрабатывает адвокатом ? )))
10:21
kokkk3
впервые соглашусь с Орловым, конечно, Кокорин тот еще мажор . Но насчет шампанского, Арашавина в той ситуации и со встречкой недавней у Кокорина-он прав. Я сам на днях штраф за встречку получил, замучался за баранами ехать))
10:18