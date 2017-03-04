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Геннадий Орлов: "В истории про Кокорина очень много лжи"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По словам журналиста, форвард не сделал ничего предосудительного. Нарушить правила дорожного движения может любой. Напомним, на днях Кокорин попал в очередную неприятную историю – полиция задержала его за выезд на встречную полосу.

 
Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких "гонок по встречной", о которых написали СМИ, – цитирует Орлова RT. – Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.

– Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Euro-2012. В результате фразу Андрея про "ваши ожидания" раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/364681-cska-zenit-orlov

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

Главный здесь лжец - это сам автор! Ему по должности положено нести бред, от которого уши вянут!

10:45

ngil

Значит, в выходные можно ездить по встречной?

10:45

Exsorsist

Орлову пора в музей с табличкой "Сerebrosus zenitus ordinarium"

10:41

merniloskut

Вот что у бамжей отлажено, так это круговая порука в отмывании чёрных да чумазых кобелей!(

10:33

Exsorsist

kokkk3 впервые соглашусь с Орловым, конечно, Кокорин тот еще мажор . Но насчет шампанского, Арашавина в той ситуации и со встречкой недавней у Кокорина-он прав. Я сам на днях штраф за встречку получил, замучался за баранами ехать))================А себя ты считаешь "елитой" общества ))), которая имеет право ехать по встречке и безнаказанно устраивать ДТП ?

10:30

Der schwein

Геннадий Сергеевич подрабатывает адвокатом ? )))

10:21

kokkk3

впервые соглашусь с Орловым, конечно, Кокорин тот еще мажор . Но насчет шампанского, Арашавина в той ситуации и со встречкой недавней у Кокорина-он прав. Я сам на днях штраф за встречку получил, замучался за баранами ехать))

10:18

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