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Геннадий Орлов: "Уфа" может объявить о назначении Семака 28 декабря"

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что о назначении тренера "Зенита" Сергея Семака на должность главного тренера "Уфы" может быть объявлено 28 декабря. На прошлой неделе появилась информация, что именно Орлов порекомендовал 40-летнего специалиста на должность в уфимской команде.

- 28 декабря будет сообщение о Семаке, который должен возглавить "Уфу". Но это все может сорваться за 30 минут до подписания, - сказал Орлов.

Напомним, что ранее "Уфу" возглавлял Виктор Гончаренко, который заменил Леонида Слуцкого в ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Platinum1991

А что??? А вдруг! Пусть попробует! Будем только РАДЫ! Вперёд Сергей командовать ПАРАДОМ! Покажи всем чего вы стоите! Раскройте нам свой талант главного ТРЕНЕРА! А мы посмотрим, оценим и очки подсчитаем по весне! Желаем Сергею Семаку БОЛЬШИХ футбольных тренерских ДОСТИЖЕНИЙ!!! Будем только РАДЫ!!!

12:40

Очень плохой мальчик

Кто такой Орлов?Горе-комментатор дает рекомендации руководству клуба по выбору тренера-это ни в какие рамки не лезет.

11:57

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