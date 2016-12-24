Геннадий Орлов: "Уфа" может объявить о назначении Семака 28 декабря"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что о назначении тренера "Зенита" Сергея Семака на должность главного тренера "Уфы" может быть объявлено 28 декабря. На прошлой неделе появилась информация, что именно Орлов порекомендовал 40-летнего специалиста на должность в уфимской команде.

- 28 декабря будет сообщение о Семаке, который должен возглавить "Уфу". Но это все может сорваться за 30 минут до подписания, - сказал Орлов.

Напомним, что ранее "Уфу" возглавлял Виктор Гончаренко, который заменил Леонида Слуцкого в ЦСКА.