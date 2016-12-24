Геннадий Орлов: "Уфа" может объявить о назначении Семака 28 декабря"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что о назначении тренера "Зенита" Сергея Семака на должность главного тренера "Уфы" может быть объявлено 28 декабря. На прошлой неделе появилась информация, что именно Орлов порекомендовал 40-летнего специалиста на должность в уфимской команде.
- 28 декабря будет сообщение о Семаке, который должен возглавить "Уфу". Но это все может сорваться за 30 минут до подписания, - сказал Орлов.
Напомним, что ранее "Уфу" возглавлял Виктор Гончаренко, который заменил Леонида Слуцкого в ЦСКА.
Platinum1991
А что??? А вдруг! Пусть попробует! Будем только РАДЫ! Вперёд Сергей командовать ПАРАДОМ! Покажи всем чего вы стоите! Раскройте нам свой талант главного ТРЕНЕРА! А мы посмотрим, оценим и очки подсчитаем по весне! Желаем Сергею Семаку БОЛЬШИХ футбольных тренерских ДОСТИЖЕНИЙ!!! Будем только РАДЫ!!!
12:40
Очень плохой мальчик
Кто такой Орлов?Горе-комментатор дает рекомендации руководству клуба по выбору тренера-это ни в какие рамки не лезет.
11:57