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Геннадий Орлов: "У "Спартака" не поставлена комбинационная игра"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура "Зенит""Арсенал" отметил, что "Спартаку" будет сложно удержать преимущество до конца чемпионата. По словам журналиста, у красно-белых не поставлена комбинационная игра.

 
Геннадий ОРЛОВ (справа).Геннадий Орлов: "Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!"

– Шесть очков от "Спартака" – это, по-вашему, ничто?

– Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но "Спартаку" будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

– А у "Зенита" поставлена?

– Тоже – нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной командой выглядит "Ростов". Но и у дончан есть свои трудности.

– Какие?

– На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них все-таки много возрастных ребят. Плюс – короткая скамейка. Если те же Гацкан и Калачев выпадают, это сразу чувствуется.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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