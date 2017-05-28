Геннадий Орлов: "У Луческу была и нехватка взаимопонимания с командой"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что руководство "Зенита", отправив главного тренера Мирчу Луческу в отставку, прислушалось к мнению многих болельщиков команды, которые были против работы в клубе специалиста. По словам Орлова, у Луческу было недопонимание со своими подопечными.

– Это логичное решение, – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – Пришел новый президент, новый спортивный директор, создается новая команда. Третье место для "Зенита" – это скромный результат. Среди болельщиков команды было довольно много тех, кто был против Мирчи Луческу. Руководство "Зенита" прислушивается к этому. Это революционный ход, идет обновление "Зенита". Я поддерживаю это, так и должно быть.

Мы вернулись к 2007 году, когда Сергей Фурсенко пришел и привел Дика Адвоката. Тогда и Константин Сарсания пришел в клуб. Фурсенко-Сарсания – это очень сильный тандем. Теперь нужен новый тренер, который привел бы двух-трех хороших игроков в "Зенит".

У Луческу была и нехватка взаимопонимания с командой. Видимо, все вкупе повлияло на результаты "Зенита". Но Луческу остается тренером с большой буквы. Сейчас не получилось, значит, у него получится дальше. Он специалист высокого класса, это не надо забывать.