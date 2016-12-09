Геннадий Орлов: "Теперь Луческу нужно огранить необработанный алмаз"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу за работу в первой части сезона. По словам журналиста, наставник заслужил твердую "четверку".

– Главная вещь, которую изменил в игре "Зенита" Луческу?

– Ну конечно, это забитые голы. 33! Первый показатель в лиге. У того же "Спартака" – 26. И потом, игра "Зенита" нравится, когда он забивает. Луческу в целом справился с построением атаки. Молодец. Первую часть сезона питерцы провели на "четверку", на "хорошо". Смотрите: второе место в чемпионате, забили больше всех, вышли в плей-офф Лиги Европы. Так что это твердая "четверка", о чем тут говорить? Теперь нужно огранить необработанный алмаз. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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