Геннадий Орлов: "Судьи не предвзяты, они просто могут ошибаться"

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 25-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:1) был назначен справедливо. По его словам, предвзятости арбитров в лиге нет.
– Там был пенальти, конечно. Без разговоров. Возможно, он не специально валил Жиркова. И не возникло ощущения, что Юрий сам натыкался на соперника. Думаете, судья Вилков не разбирается в этом? Зачем ему нужно было на 17-й минуте назначать пенальти просто так? Для чего? Неужели такие примитивные судьи? Они если ошибаются, то не по умыслу. Это раньше такое было. Судьи могут просто ошибаться, быть неквалифицированными, – отметил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Орлов. – Пишут, что "Зенит" купил игру? А про Гинера как писали? Сколько он игр купил? Это диванные комментаторы. Они ничего в футболе не понимают, в правилах не понимают. Пусть правила прочитают. Они рассуждают о футболе по понятиям, а не по закону. Админресурс "Зенита"? Вы смеетесь? Представляете, какой скандал будет, если такое случится. "Зенит" даже протесты не подает, чтобы выигрывать честно, на поле. Да и какой смысл "Зениту" покупать? Нет смысла. И я не считаю, что существует какая-то предвзятость у судей.
199
Ошибаются почему то в пользу вашего сра..го клуба.Один ..й в ЛЧ не попадёте, а в ЛЁ отбор не пройдёте.
19:23
баламошка
Гена - реальный гопник. Позже выяснится, что он в 90-х ларьки с битой отжимал.
19:17
hant64
Игорь... А сам то Орлов верит в то что сказал?-------------- Да конечно, верит. Причём искренне. Ну ошибается человек, комментаторы тоже могут ошибаться, как и судьи. Орлов просто предпочитает не замечать очевидных вещей, если они в пользу Зенита, да и маразм его очевидно прогрессирует, что вкупе даёт полную неадекватность в оценке событий.
19:09
Красно синий
Ни хрена себе,Гена жжёт!!! Это сколько надо иметь наглости или тупости чтобы вообще так сказать.
19:08
30 лет за ЦСКА!
Valdemarson - Ты ещё спроси, как тебе это развидеть. :-DDD
19:03
Игорь...
А сам то Орлов верит в то что сказал?
19:00
armeecc
Кто спорит пенальти был..А вот нарушения не было !!!!
19:00
armeecc
Хочется послушать птенчика когда все будет наоборот... А про игру с Амкаром старичек забыл..Пусть напомнят его коментария
18:59
Valdemarson
"Да и какой смысл "Зениту" покупать? Нет смысла" __________ я один это вижу???
18:57
Valdemarson
Геннадий! Идите же уже в *0пу!
18:56
баламошка
Это просто жесть. Это даже для маразма очень сильно. Ветеринары, вам не стыдно? Вы же давали клятву Айболита! Почему вы его не лечите?!
18:53
Antik
Какая-там предвзятость? Конечно, судьи всегда объективны в отношении Зенита, даже говорить не о чем. Ну, ошибаются, у кого не бывает? Да, почему-то ошибаются в основном в пользу питерцев, и спорные решения выносят тоже в их пользу. Но это не админресурс никакой.... Случайность просто. ))) А если серьезно - арбитры ведь тоже не дураки. И в открытую не будут кого-то вытаскивать, не те времена. Но вот решить какой-то "спорный" эпизод... ну хорошо - пару "спорных" эпизодов в пользу какого-нибудь клуба - это ведь реальное решение проблемы! Ну был контакт с Жирковым, опасно играл Бикфалви, толкались Дзюба и защитник, тронул Навас Кокорина - можно по-разному оценить, можно до дурноты спорить. Но когда ВСЕ (БОЛЬШИНСТВО) подобные решения выносятся в пользу определенной команды, сомнения пропадают. Ресурс там конечно не админ. А финанс.
18:52
Ратислав
Надо было ещё в концовочке сказать, что и в комментариях своих Орлов не видит клубных пристрастий. Зенит тянут за уши вверх. При ужасной игре за счёт проплаченного судейства вполне могут стать вторыми, что, собственно, и является целью. Без доп пайка от мЮллера и Ко для судей - не было бы побед над Уралом и Оренбургом. Посмотрим что придумают в оставшихся играх, но по игре Зенит должен быть не выше Краснодара, т.е. на 4-5 месте.
18:50
Ботаникум
Предвзятость-ангажированность есть у ОСТОЕЛОЗИВШЕГО "КОММЕНТАТОРА" с берегов Невы!!!!!!
18:43