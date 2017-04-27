Геннадий Орлов: "Судьи не предвзяты, они просто могут ошибаться"

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 25-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:1) был назначен справедливо. По его словам, предвзятости арбитров в лиге нет.

– Там был пенальти, конечно. Без разговоров. Возможно, он не специально валил Жиркова. И не возникло ощущения, что Юрий сам натыкался на соперника. Думаете, судья Вилков не разбирается в этом? Зачем ему нужно было на 17-й минуте назначать пенальти просто так? Для чего? Неужели такие примитивные судьи? Они если ошибаются, то не по умыслу. Это раньше такое было. Судьи могут просто ошибаться, быть неквалифицированными, – отметил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Орлов. – Пишут, что "Зенит" купил игру? А про Гинера как писали? Сколько он игр купил? Это диванные комментаторы. Они ничего в футболе не понимают, в правилах не понимают. Пусть правила прочитают. Они рассуждают о футболе по понятиям, а не по закону. Админресурс "Зенита"? Вы смеетесь? Представляете, какой скандал будет, если такое случится. "Зенит" даже протесты не подает, чтобы выигрывать честно, на поле. Да и какой смысл "Зениту" покупать? Нет смысла. И я не считаю, что существует какая-то предвзятость у судей.