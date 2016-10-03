12:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Судейство в матче "Зенит" - "Спартак" было не такое уж плохое"

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Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит""Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что судейство в этой встрече было не таким плохим. По словам журналиста, полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова можно было удалять еще в первом тайме.

 
Геннадий ОРЛОВ.Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"

– Между тем Олег Романцев в интервью "СЭ" сказал: "С таким судейством "Зенит" может выиграть Лигу чемпионов".

– Он имеет право сказать все, что думает. А я считаю, что судейство не такое уж и плохое. Потому что, по идее, еще в первом тайме нужно было удалять Глушакова.

– Почему?

– Он бегал вокруг судьи и все время возмущался, кричал. Так футболисты себя не ведут. Я не видел, чтобы игроки "Реала" или "Барселоны" так наседали на арбитра. Кто мешал Глушакову ударить лучше по воротам в начале матча? Но пробил-то он в никуда! А пеняет на судью... Да, арбитр, не увидел фол Кришито на Промесе. Не спорю. Но не стоит на этом зацикливаться. Посмотрите, как корректно высказался Каррера. Он подал пример своим футболистам! Кто дает право игроку так атаковать арбитра? Кстати, Виллаш-Боаш постоянно апеллировал к судье, и игроки "Зенита" – в частности, Халк, – тоже нередко оспаривали открыто решения рефери. Нельзя! Это запрещено правилами футбола!

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Hrenoid

что бы ты, г.н.и.д.а. старая говорил, когда наоборот ситуация была.

13:37

Lars Berger

В матчах "Зенита" у нас должен быть, по крайней мере, выбор...)

13:30

dedyshka_li

Когда уже уберут этого "позднего Перетурина или Озерова" с Матч-ТВ,ну заговаривается человек,ну с Ленинграда он,ну бывает на базе Зенита. Молодые его коллеги, за малым, не ржут после его комментариев.

13:18

SPFAN

Этот старпер сам не знает чего несет

13:10

Exsorsist

Было бы удивительно, если бы Орлуша сказал иначе. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

12:59

KuziakaPm

От его комментариев тошно было с первых минут. А Дениска потому и возмущался, что любой свисток в пользу Зенита был.

12:20

баламошка

Старой бабке пора на пенсию.

12:13

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