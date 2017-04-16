Геннадий Орлов: "Спартак" показал чемпионскую игру"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) подчеркнул, что главный тренер питерцев Мирча Луческу не подготовил команду к игре. Орлов отметил, что вопросы о будущем румынского специалиста нужно задавать руководству клуба.

– "Спартак" показал чемпионскую игру, – сказал в эфире программы "После футбола" Орлов. – Будущее Луческу? Нужно спрашивать президента клуба. Мы можем сказать, что на этот матч Луческу команду не подготовил. Она была хуже "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"