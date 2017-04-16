Геннадий Орлов: "Спартак" показал чемпионскую игру"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) подчеркнул, что главный тренер питерцев Мирча Луческу не подготовил команду к игре. Орлов отметил, что вопросы о будущем румынского специалиста нужно задавать руководству клуба.
– "Спартак" показал чемпионскую игру, – сказал в эфире программы "После футбола" Орлов. – Будущее Луческу? Нужно спрашивать президента клуба. Мы можем сказать, что на этот матч Луческу команду не подготовил. Она была хуже "Спартака".
fedor pavlovitsh
Орлова вместе со всеми надо отправить в Спартак-2!!!!! Предатель Зенита!!!!!
22:47
alex221083
dv2205.... Львы???)))
22:30
mallwen
pushgun Только на пенальти вам и рассчитывать). С игры 3 момента за матч - гол, удар выше от Дзюбы после прострела и удар Шатова в ближний. Если посчитать сколько мог забить Спартак, если бы Лунёв не тащил и Мельгарехо с Таски не мазал), то даже с учётом 3 пеналей твоих, которые ещё забить надо тоже (вчера вон Атлетико 2 подряд не забили x D, а Ребров в прошлом матче пеналь взял), то счёт 6:4 был бы, например). Победа Спартака полностью закономерна. Первый тайм они были лучше и 15 минут в концовке второго. 60 минут из 90 и счёт объективен) - 60:30 по минутам и 2:1 на табло).
22:26
Kapral1980
Ну да, слегка прижались во втором тайме. Считаю, что можно было раньше поменять Попова, после это замены, и , ранее, Джано, всё опять встало на места
22:23
dv2205
лига чемпионов расставит все на свои места -- пострадают другие клубы из-за недобранных очков -- это спорт - если львы ослабевают -шакалы ближе к миске с едой
22:21
werder63
pushgun Спартак сегодня был сильнее Зенита. Но, чемпионской эту игру не назовешь. , А если за то что на Дзюбе висели на 89 минуте третий. --------------------------Парень, посмотри ПРАВДЕ в глаза! Хватит НЫТЬ! 3 пеналя ни за что даже Барсе не дают, а это не Зеныт! СПАРТАК - ЧЕМПИОН! Что бы вы не ныли!)))
22:19
DoctorSadis7
гЕша прозрел)
22:17
Roma_Totti
pushgun- жалкий бомжара.)))
22:14
Pablo_75
Имею в виду, что атаки не было большую часть второго тайма. В первом хорошо играли, сбалансированно.
22:13
Pablo_75
Я бы тоже не назвал эту игру совсем чемпионской. Уж слишком прижались к своим воротам во втором тайме. Атаки вообще не было, она состояла из одного Промеса, а остальные в глухой обороне. Хотя, честно говоря, и ничья на 95% означала чемпионство. Но так садиться очень опасно, при 1:1 Зенит мог забить второй. Я бы сказал так - Спартак сегодня играл вторым номером, используя огромное преимущество, добытое раньше.
22:11
m33
Бомжи и здесь ноют, это прекрасно!))))
22:11
П_о_в_а_р
ГеннадийСергеич всегда объективен.
22:10
Alex1484
pushgun ...не знаю какую ты игру смотрел, но всё по делу было. Если у тебя принцип апеллировать к судьям и говорить, что это заговор и зенит сыграл супер...то ты наверное точно неадекватный болельщик!
22:09
pushgun
Спартак сегодня был сильнее Зенита. Но, чемпионской эту игру не назовешь. Дырявая оборона, активность в атаке ровно 30 минут, в ЛЧ будет космос. А если бы Егоров поставил пеналь на 6 минуте за то.ю что Таски пытался в штрафной снять с Дзюбы футболку, А если бы за игру рукой Комбарова поставил второй, А если за то что на Дзюбе висели на 89 минуте третий. То, что бы мы получили сегодня, очередное нытье от спартака... Чемпион то голый!!!!
22:04
marksan
Какая главная мысль у российского комментатора? Обгадить тренера проигравшей команды и восхвалить выигравшего! В этом весь Орлов! Раньше были орлы, а теперь пингвины типа из стихотворения "Песнь о буревестнике"!
22:01
IRBIS67
Пускай грустит. Он облажался с прогнозом на матч!
22:01
James Gang
И такая была грусть в голосе дедушки Орлова...
21:57