Геннадий Орлов: "С приходом Фурсенко "Зенит" преобразится"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что возвращение Сергея Фурсенко в "Зенит" необходимо, поскольку в команде нужно наводить порядок. Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава невского клуба назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.
– С приходом Фурсенко клуб преобразится, – цитирует ТАСС Орлова. – Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда "Зенит" выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту "золотую" команду собирали при нем. Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок.
Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию.По возможному новому главному тренеру говорить ничего не буду, как клуб решит, так и будет.
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Platinum1991
"Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора. На эту должность назначен Сергей Фурсенко. Знакомая нам тёмная личность по футбольным СКАНДАЛАМ прежних лет. Благодаря его работе с судьями - Зенит ходил в фальшивых "ГЕРОЯХ". А с какой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировкой его назначили: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..." А каким образом Фурсенко будет эти результаты ПОВЫШАТЬ нам продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17! Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских скандалах, которых свет ещё не видывал!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же монетой! Кто выиграет??? Арбитры! Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон! В этом сезоне они хорошо заработали. Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров! Столько денег они ещё НИКОГДА не видели! Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна. А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака! Федун денег НЕ ЖАЛЕЛ и мешками закидал арбитров, а те делились с нужными людьми на верху, для отмазки и для прикрытия! Чтобы ПРЕКРАТИТЬ это ПОСТЫДНОЕ безобразие - судейскую войну в нашем чемпионате - надо срочно вводить видео повторы! А кто против того из футбола ГНАТЬ ВОН и как можно скорее. Мешками полные наличных, С собою Лёня привозил. И все БИНДЮЖНИКИ вставали, Когда он к судьям заходил! (одной левой мастерски двери судейской открывал) Это вам НЕ МЕЛОЧЬ по карманам ТЫРИТЬ! Вот как надо с судьями работать. Федун мастерски и с помощью Мутко провернул судейскую АФЁРУ всероссийского масштаба. Результат на лицо Федуна и Луческу! Федун сияет и СКАЛИТ зубы, а Луческу в печали и ему не до смеха. Назначили и ОБОЗНАЧИЛИ! С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента. Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении, информирует официальный сайт питерцев.
21:18