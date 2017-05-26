Геннадий Орлов: "С приходом Фурсенко "Зенит" преобразится"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что возвращение Сергея Фурсенко в "Зенит" необходимо, поскольку в команде нужно наводить порядок. Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава невского клуба назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.

– С приходом Фурсенко клуб преобразится, – цитирует ТАСС Орлова. – Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда "Зенит" выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту "золотую" команду собирали при нем. Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок.

Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию.По возможному новому главному тренеру говорить ничего не буду, как клуб решит, так и будет.

Митрофанов уходит из "Зенита" в область, не связанную со спортом